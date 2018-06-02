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    Ne olduğunu anlamadılar! İnceleyince gerçek ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    02.06.2018 - 12:45 | Son Güncelleme:

    Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 'Kahramanmaraş’ın karasal ve iç su ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik izleme projesi' kapsamında kırsal kesimlerde yaptıkları çalışma sırasında nesli tükenmekte olan, beyaz bantlı dağ engereğini (Montivipera albizona) buldu.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15’inci Malatya Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Kahramanmaraş’ın karasal ve iç su ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik izleme projesi' kapsamında kırsal kesimlerde çalışma yaptı.

    Biyolog Özlem Gülnar ve Sürüngen Uzmanı Öğretim Görevlisi Dr. Deniz Yalçınkaya, arazide görünüş itibariyle farklı bir yılan görünce incelemeye aldı. Canlıyı detaylı şekilde inceleyen uzmanlar yılanın, endemik ve nesli tükenmekte olan, beyaz bantlı dağ engereğini (Montivipera albizona) olduğunu tespit etti.

    Ne olduğunu anlamadılar İnceleyince gerçek ortaya çıktı

    Nesli tükenmekte olan dağ engereği cinsi yılanın, Türkiye’de sadece Kahramanmaraş ve Sivas bölgesinde yaşadığı da belirtildi.

    Etiketler: gündem
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