Ne olduğu merak ediliyordu! Gemilerin atışlarda kullandığı hedef tahtası çıktı
Çanakkale Boğazı'nda askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim merak konusu oldu. 3 saatte Saros Körfezi'ne getirilen cismin atışlarda kullanılan hedef tahtası olduğu ortaya çıktı.
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim kentte merak konusu oldu. Çok yavaş seyir yapan römorkörün çektiği cismin Saros Körfezi'nde askeri gemilerin atışlarında kullanılan hedef tahtası olduğu anlaşıldı. Askeri römorkör Saros Körfezi'ne yaklaşık 3 saatte ulaştı.
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