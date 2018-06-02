'Ne olduğu belli olmayan bir adamın telefonuna göre iş yapıyorsun'

Bolu kent meydanında düzenlenen mitinge vatandaşların yanı sıra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı. Başbakan Binali Yıldırım seçime sayılı günler kaldığını belirterek şöyle konuştu: "Ak mı, kara mı saçımız önümüze düşecek. Bolu hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. 12 seçimde de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı Bolu yalnız bırakmadı. İlk hedefimiz güçlü meclis, ikincisi milletin adamını en yüksek oyla seçmek, üçüncü hedefimiz Türkiye’yi daha da büyütmek, daha güçlü hale getirmek. Uyumdan istikrar çıkacak, güçlü Türkiye güneş gibi doğacak. Vakit AK Parti vakti, Bolu vakti. Durmak yok yola devam. Tayyip Erdoğan’ı indirelim, gerisi mühim değil, söz birliği etmişler Bolu’dan soruyorum Türkiye’yi 2002 krizinden çıkartıp, aydınlık günlere taşıdığı için mi indirmek istiyorsun? İMF’ye borcu kapattığı için mi indirmek istiyorsun? İhracatı 4.5 kat arttırdığı için mi indiriyorsun? Dünyanın en büyük havalimanını yaptığı için mi Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek istiyorsun? Darbecilere, hainlere göğsünü siper ettiği, demokrasiye milletiyle sahip çıktığı için mi indirmek istiyorsun. Onların hazmedemediği 16 yıllık başarı tablosudur, bu tarihi değişimdir. Darbecilerin, vesayetçilerin düzeni bozulduğu için indirmek istiyorlar. Bu milletin, siyasete yeniden güven duymasını sağlayan AK Parti’yi bunun için hazmedemiyorlar. Bolulular buna izin verir mi? 16 yıldır millet ile aramıza kimseyi sokmadık. AK Parti milletin partisidir."

'BİZİM İSTAKEMETİMİZİ MİLLET SEÇER'

"Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil millet belirler" diyen Başbakan Yıldırım, "Biz siyaseti sadece millet ile beraber yaparız. Milletin hislerine yabancı olanlar AK Parti’yi anlayamaz. Şimdi ne diyorlar, ‘Kazanırsak eski düzene geri döneceğiz.’ Eski düzende darbe var, sefalet var, yoksulluk var. Dillerinde yapmak kelimesi yok, sürekli yıkacağız, kapatacağız. ‘Yerli otomobili yapmayacağız. Hızlı tren göçü arttırıyor diyorlar, yol, köprü yapmak marifet mi diyorlar’ Bu ülkeye çaktığınız çivi mi var? Şimdi çıkmış Muharrem İnce, ‘FETÖ’yü doğru dürüst istemediniz’ diyor. Bu hükümetin kurumlarına güvenmiyorsun, ne olduğu belli olmayan bir adamın telefonuna göre iş yapıyorsun. Adalet Bakanlığı davet etti. Gel bak. 85 klasörlük dosya gönderildi. İncele öyle konuş. Ülkesinin kurumlarına güvenmeyen bu insanlara bu millet emaneti teslim eder mi.? Bunlara bir ders daha verelim mi? 13. derslerini de alsınlar mı?" şeklinde konuştu.



