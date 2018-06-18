BÖLÜNMEDEN YAŞAYACAĞIZ

Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, ziyaretine giden avukatı aracılığıyla sosyal medyada paylaştığı mesajında özetle şunları kaydetti: “24 Haziran tüm korkularımızdan kurtuluşun günü olacak. Bir arada yaşayacağız. Bölünmeden, kamplaşmadan; barışarak, demokrasi içinde güçleneceğiz. Ülkemizin doğusuyla batısını aynı yürekte birleştireceğiz. Cumhuriyet’in 100. yılına büyük bir demokratik değişimle hazırlanacağız. Tek adamlık en büyük bölünmeyi beraberinde getirir. Bizi ancak daha fazla demokrasi bir arada tutar, tek adam değil. Ben ne Manisa’dan vazgeçerim ne Mardin’den; ne Edirne’den ne de Hakkari’den. Sen de vazgeçme güzel kardeşim. Herkesin yanlışları oldu geçmişte. Çanakkale’de birlikte yatan akrabalarımızdan, dedelerimizden alalım dersimizi. Cesurca masaya yatıralım hatalarımızı.

KORKMAYIN ÜLKE BATMAZ

2007’de Meclis’e girdiğimizden beri bizi oradan atmaya çalışıyor. Kapıdan atıyor bacadan giriyoruz, bacadan atıyor pencereden giriyoruz. Meclis ülkenin birliğini temsil ediyor ve sorunların çözüm yeridir. Biz Meclis’e giremesek tek başına 400 milletvekilliği alacak. Anayasa’yı istediği gibi değiştirip Meclis’i de, ülkeyi de kendine bağlayacak. HDP nefretinin tek ama tek nedeni budur. Kendi gücüyle zehirlenmiş, kibir ve kompleksten kim olduğunu unutmuş, yaşlanmış, yorulmuş bir tek adama mecbur değilsin Türkiye. Ona da yazık, size de. Emekli edin; o da rahat etsin, siz de rahat edin. Korkmayın ülke batmaz. Tam tersine düze çıkar, rahat eder, nefes alır.”