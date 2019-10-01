‘Ne kadar samimi olduğu soru işareti’
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM’ye dün sevk edilen 1. Yargı Paketi ile ilgili, “Bu iktidarın, herkesi tatmin edecek bir yargı reformu paketini getirmesinin ne kadar samimi olduğu herkesin aklında soru işaretidir” dedi.
Öztrak, dün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sürerken yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “2014’ten bu yana Türkiye’de yargının ne hale geldiği açık seçik ortadadır. Dolayısıyla bu iktidarın, herkesi tatmin edecek bir yargı reformu paketini getirmesinin ne kadar samimi olduğu herkesin aklında soru işaretidir. O nedenle biz hem görüşme süreçlerini bekliyoruz, hem de uygulama süreçlerine bakacağız. Ama HSK üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığı, icranın vesayeti altında olduğu bir yargıdan ve bu yargıyla ilgili olarak o icranın yapacağı reformdan açıkçası bugün çok fazla bir şey beklemek mümkün değildir.
İMAMOĞLU YANITI
(İmamoğlu daveti krizi) Gerçekten bugün tartışılması gereken meseleleri tartışmıyoruz, başka başka şeylerle uğraşıyoruz. 25 yıldır İstanbul’u yönetenler depremle ilgili ne yapmışlar? Bunun konuşulmasını istemiyorlar. Biz de devletten geliyoruz. En azından toplantı tarihi bildirilir, bu bile yapılmamış. Seçim bitti zaman iş yapma zamanı. Depremle ilgili ilk uyarıyı aldık. Bırakalım her şeyi de neler yapacağız bunlara odaklanalım.”
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