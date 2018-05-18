Ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik maaşı hesaplama

Emekli bayram ikramiyesi haberlerinin sık sık medyada yer almasıyla birlikte emekli maaş hesaplama konusu yeniden gündeme geldi. Ülkemizde emekli olanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle ilk kez emekli maaşı alacak olan vatandaşlar, “Ne kadar emekli maaşı alırım?” sorusuna net bir yanıt bulmak istiyor. Emekli maaşı hesaplama işlemini kişi internet üzerinden birkaç kolay adımla gerçekleştirebilir. İşte o adımlar!

Emekli maaşı tutarımda çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok kriter etkilidir. Emekli maaşını hesaplamak için SGK'nın resmi internet sitesinden 'İkramiye Maaş Hesapla' uygulaması ile kişisel ve mesleki bilgilerinizi kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. SGK'nın internet sayfasına giriş yaptıktan sonra 'Vatandaş' sekmesinin alt başlıkları arasında 'İkramiye Maaş Hesapla' seçeneğini bulabilirsiniz. Ayrıca devlet dairesinde yapılan pek çok işlemi bünyesinde barındıran e Devlet üzerinden de emeklilik maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA



4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.