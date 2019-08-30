Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı hesaplama ekranı
Kamu veya özel sektörde emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş, emeklilik maaşı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aktif çalışma hayatı devam eden ya da yakın zamanda emekliliğe ayrılacak olanlar, internet üzerinden 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusunun cevabını sorguluyor. Peki, emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
SGK'dan aylık alacakları emekli maaşını sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden yaptıkları araştırmalarla, emekli olacakları zaman alacakları maaş miktarını öğrenmek istiyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam eden emeklilik maaşı nasıl hesaplanır sorusu e- devlet sistemi üzerinden yanıt buluyor. İşte, emekli maaşı hesaplama ekranı ve konuya dair detaylar.
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
HESAPLAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
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