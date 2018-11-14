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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

' Ne istiyorsunuz Cumhuriyet’ten'

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' Ne istiyorsunuz Cumhuriyet’ten'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Atatürk’e hakaret içeren sözleriyle tepki toplayan Kadir Mısıroğlu’na yaptığı ziyaret dün de siyasetin gündemindeydi. Kılıçdaroğlu “O koltuğu derhal terk et” çağrısı yaparken Bahçeli “Ne istiyorsunuz Cumhuriyet’ten? Atatürk düşmanlarına zırh olmak gayeniz nedir?” diye sordu. Akşener de Erbaş’ın görevden alınmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Bu ülkenin bağımsızlığında binlerce şehidimiz vardır. Sen şimdi kalkıyorsun ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyen adamın önünde diz çöküyorsun. Bu kişi şunu da söylüyor: 10 Kasım’da 9’u 5 geçe kenefe gidin. Bu kişiyi Diyanet İşleri Başkanı üstelik 9 Kasım’da ziyarete gidiyor. Resmi kıyafetle gidiyorsan Diyanet’i temsil ederek gidiyorsun. Sen bunu bilmiyorsan, o koltuğu derhal ama derhal terk et. O koltuk Cumhuriyet tarihine ihanet koltuğu değildir. O koltuk, sevginin, saygının, hoşgörünün koltuğudur.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Diyanet İşleri Başkanı, 9 Kasım’da cüppesini giyip, eline de vereceği hediyesini alarak Atatürk’e hakaret eden, Yunan tezlerine methiyeler düzen fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Kimin nereye gideceği, kimin kiminle görüşeceği veya düşüp kalkacağı bizim meselemiz değildir. Garipsediğimiz husus, fesli provokatörü ziyaret tarihindeki manidarlıktır. Meczubu ziyaret tarihi olarak bula bula 9 Kasım’ı mı buldun? ‘10 Kasım saat 9’u 5 geçe kenefe gidin’ diyen, Yunan galibiyetine özlem çeken bir çukur şahsiyete ‘Geçmiş olsun’ demek, bunu da milletimize kafa tutar gibi uluorta yapmak fesli münafığa arka çıkmak değil midir? Ne istiyorsunuz Cumhuriyet’ten? Atatürk düşmanlarına zırh olmak gayeniz nedir? Diyanet İşleri Başkanı’nın erdemli davranış içinde hareket etmesi ve gereğini derhal yapması samimi tavsiyem ve temennimdir.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Diyanetin başındaki zat, 9 Kasım günü cuma hutbesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına, bir Fatiha’yı çok gördü. Ertesi gün, 10 Kasım’da kime vefa gösterdi biliyor musunuz? Kurtuluş Savaşımız için ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyecek kadar gözü dönmüş fesli nasipsize. Kalktı, 10 Kasım günü, milletimizle alay eder gibi, fesliye ziyaretini duyurdu. Başkanlığını yaptığın Diyanet İşleri’ni Atatürk kurdu. Sayın Cumhurbaşkanı, o adamın danışmanlığına son verin. Milli değerlerimize dil uzatan bir adamın, Cumhurbaşkanı’nın yanında işi olmaz. Bu adamın ayağına giden Diyanet İşleri Başkanı’nı da görevden alın.” 

AK PARTİ: KENDİSİNE SORMAK DAHA FAYDALI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, dün Meclis’te basın toplantısı düzenlerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Kadir Mısıroğlu’nu ziyareti de konuşuldu. Mehmet Muş, gazetecilerin ziyarete ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi: “Atatürk hepimizin ortak değeridir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar, Atatürk başta olmak üzere tüm tarihi şahsiyetlere yapılacak olan bir saygısızlık karşısında en büyük tepki AK Parti tarafından gösterilir ve karşılarında önce AK Parti’yi bulurlar. Bu ziyareti kendisine sormanız daha faydalı olacaktır.”

‘İTİBARSIZLAŞTIRMA KUL HAKKI İHLALİ’

KADİR Mısırlıoğlu’na 9 Kasım’da yaptığı hasta ziyaretiyle siyasiler başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, itibarsızlaştırmanın kul hakkını ihlal etmek olduğunu söyledi.

‘Kayıtlı istihdamın desteklenmesi’ projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya katılan Erbaş şöyle konuştu: “Her konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi ‘Aman ha kul hakkında dikkat edelim’ ifadesidir. Bu meyanda farklı mülahazalarla ve beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir. Baştan bunu ifade etmiş olayım. Kişisel ihtiraslarla bireylerin ve toplumun geleceğine zarar vermek kul hakkını ihlal etmektir. Buna toplum, millet, insanlık olarak dikkat etmeliyiz. Bir diğeri en açık şekliyle emeğin gasp edilmesi kul hakkını ihlaldir.” (DHA)

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