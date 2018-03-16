'Ne boykotu zaten biz kazanacağız'

ORTAK TALEBİMİZ

“(Selin Sayek Böke’nin boykot tweet’i) Ne boykotu ya, zaten biz kazanacağız. Demokrasi isteyenlerin ağırlığını herkes biliyor. Demokrasiye yeniden getirmek, tek adam rejiminden kurtulmak, hepimizin ortak talebi. Demokrasi talebi de tabii ki sandıkta dile getirilir. Biz de öyle yapacağız.

(Selin Sayek Böke’yi uyardınız mı?) Hayır.



YÖNTEME PM KARAR VERECEK

(İttifak olacak mı) Parti Meclisi (PM) karar verecek, özellikle yönteme. Görüşleri alacağız. İlla ittifak olsun, arayışı olsun diye de bir durum yok. Bir ön kabulümüz yok. Türkiye’deki tabloya bakacağız. Demokrasiyi savunan, ilkelerde anlaştığımız partilerle bir araya gelebiliriz. (Cumhurbaşkanı tek aday mı, ortak aday mı olacak?) PM karar verecek. Netleşen bir şey yok.



TÜM PARTİLERE EŞİT UZAKLIKTAYIZ

(HDP de dahil mi? MHP’den özellikle ‘Afrin karşıtı’ HDP ile beraber hareket etmekle suçlanıyorsunuz) Bütün partileri seçim güvenliği için ziyaret ettik, HDP’den, Saadet Partisi’ne, AK Parti’ye kadar. Tüm partilere eşit uzaklıktayız, eşit yakınlıktayız. Partiler arası bir ayrımımız yok. İttifak yapılacak mı kimlerle yapılacak zaman gösterecek. Zaman zaman HDP ile en çok çatışan parti CHP. Üstelik MHP’den bile daha çok. Ama biz gerginlikten hoşlanmıyoruz. Düne kadar kanlı bıçaklı olduklarımızla da onlar gibi bir araya gelmiyoruz. MHP, HDP’yi kullanarak üzerimize saldırıyor. Amaç geçmişte AK Parti ile yaptıkları kavgaları unutturmak.



(İstiklal Marşı tartışmaları) Türkiye’nin dünya kadar sorunu var. Gündemi değiştirip gereksiz İstiklal Marşı polemiğini gündeme getirdi. Sanki sorun yokmuş gibi İstiklal Marşı sorunu yaratıyor. Yapay sorunlarla ülkeyi meşgul ediyor.”