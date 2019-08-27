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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.08.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Ne Antalya ne Bodrum... Gören hayran kalıyor

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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Karamağara mavi ve yeşilin her tonunun yanı sıra muhteşem deniziyle adeta gizli bir turizm cenneti konumunda yer alıyor. Karamağara'ya her gün tekne seferi düzenleniyor.

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  • Hatayın saklı cenneti: Karamağara
  • Hatayın saklı cenneti: Karamağara
  • Hatayın saklı cenneti: Karamağara
  • Hatayın saklı cenneti: Karamağara
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İlçeye bağlı Yayıkdamlar Mahallesi'ne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan, araç ulaşımının güçlükle sağlandığı, genellikle Samandağ ilçesinden yapılan tekne turlarıyla gidilen Karamağara koyu ve Yuvadibi sahili, eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Eşsiz koylar, denizin temiz olması nedeniyle Hataylılar tarafından da yüzmek için tercih edilen alan olarak biliniyor.

1998 yılından bu yana yerli ve yabancı turistleri tekne aracılığıyla Karamağara koyu ve Yuvadibi sahiline getirdiklerini söyleyen tekne kaptanı Baykan Dobriç, "Turlarımız her gün sabah saat 09.00, akşam saat 17.00'ye kadar sürüyor. Buraya her yerden insan geliyor. Yerli ve yabancı turistler, Samandağ'dan, Antakya'dan, Harbiye'den, Gaziantep'ten gelen oluyor. Tabi burayı gören insan hayran oluyor sizin gördüğünüz gibi hayran olmamak elde değil” dedi.

Tekne işletme sahiplerinden Kerem Dobriç ise, “Burası saklı bir koy herkesi bekleriz turlarımız her gün mevcut. 2 koyda yüzme molası oluyor, yüzmeyi bilmeyenlere can yeleği veriyoruz birebir ilgileniyoruz” diye konuştu.

Hatay’ın yanı sıra Antalya ve Marmaris’te de saklı koyların olduğunu ve hepsinin görülmesi gerektiğini söyleyen Ferhat İnan, “Benim ikinci gelişim buraya. Harikalar diyarı bir yer. Hatay’ın inanılmaz güzelliklerden bir tanesi ve çoğu insanın göremediği yerler buralar. Aynı zamanda Antalya ve Marmaris'te de hiç göremediğiniz koylarımız var, oraları görmeyi de herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Hatay’da böyle güzelliklerin olması nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Ali Rencüzoğulları, “Çok güzel bir yer, tam doğa harikası bir yer. İlçemizde böyle güzel etkinliklerin düzenlemesi hepimiz için ayrıcalık. Böyle yerleri gezdiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

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