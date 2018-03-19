Ne Acun ne de Cem Yılmaz derdine çare oldu

KOÇ Üniversitesi'nde kütüphane sorumlusu olarak çalışan Engin Akkaya, 10 yıl önce bir sabah uyandığında beyin kanaması geçirdi. 33 gün yoğun bakımda kalan Akkaya’nın hayatı o günden sonra değişti. Kendine geldiğinde çift görüyordu ve bir yıl sonra fark etti ki, çevresinde olan bitene ne gülüyor ne de ağlayabiliyordu.

YÜZDE 76 ENGELLİ RAPORU ALDI



Yüzde 76 engelli raporu olan Akkaya’yı, programlarına konuk eden Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı dahi güldüremedi. Koç Üniversitesinde ve ünlüler arasında sevilen bir insan olarak ikinci hayatında “Engin Abi” olarak tanınmaya başladı. Kızının adının Deniz Akkaya olduğunu söylediğinde Acun Ilıcalı onun ünlü manken olduğunu zannetti ve güldü.

Gülmeyen ama güldüren adam olduğunu söyleyen Akkaya, "Uyandığımda hayat benim için yüzde 90 değişti. Ağlamayan, gülmeyen ve dünyayı çift gören bir adam olarak 10 yıldır hayatım devam ediyor. Yeni hayatımda tamamen farklı bir adam haline geldim. 18 yıldır Koç Üniversitesi'nde çalışıyorum ve yaşamım çok değişti. Koç Üniversitesi’nin Engin Abi'si oldum. Ünlüler arasında gülmeyen adam olarak tanımayan kalmadı. Herkes gülerken ben gülmüyorum" dedi.

