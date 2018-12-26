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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.12.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Nazlı Ilıcak’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis

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Nazlı Ilıcak’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis

FETÖ’nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak, twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanının aleyhinde yorumlar yaparak alenen hakarette bulunduğu gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak’ın 23 Şubat 2016 tarihinde twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakarette bulunduğu iddiasıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan hükümlü sanık Nazlı Ilıcak cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, sanık avukatı Kemal Ertuğ Derin de salonda hazır bulundu.

Sanık Nazlı Ilıcak savunmasında, “Ben cezaevine girdikten sonra kendi hesabım ele geçirilmiş, ayrıca cezaevine girmeden önce de benim adıma sahte hesaplar bulunmaktaydı. Söz konusu tweet benimle alakalıdır. Benim hakkımda Cumhurbaşkanına yönelik olarak açılmış hakaret davaları bulunmaktadır. Ayrıca avukatım gezi olayları sırasında Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edenlere karşı yazdığım 2 makalemi dosyaya sunmuştur. Yazılarımda bu tahkim ve şiddet içerikli söylemleri kınadığım görülmektedir. Benim tweetim başkasına cevap niteliğinde yazılmıştır. Ayrıca ben barış sürecine inanan bir kimseyim, barış sürecinde Selahattin Demirtaş’a katil denmesi nedeniyle söz konusu tweeti attım. Twitter’da en fazla 145 vuruş ile yazı yazabildiğimiz için tüm düşüncemi aktarmam mümkün değildir. Ayrıca barış sürecini başlatan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemek istedim” dedi.

Avukatı da söz alarak müvekkilinin beraatini istedi. Esas hakkındaki son savunması sorulan sanık Nazlı Ilıcak, “Beraatimi talep ederim” dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nazlı Ilıcak’ı “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı ertelemedi.

 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Nazlı Ilıcak hakkında 23 Şubat 2016 tarihinde twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik alenen hakarette bulunduğu gerekçesiyle “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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