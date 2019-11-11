Nâzım’ı kaçıran teknenin sahibi öldü
İsmet İnönü’nün başbakanlığını yaptığı 28’inci Hükümet’te Devlet Bakanı olarak görev yapan Malik Orhan Yolaç (97) önceki gün İstanbul’da vefat etti. Kartal’da toprağa verilen Malik Orhan Yolaç, Refik Erduran’ın şair Nâzım Hikmet’i Türkiye’den kaçırdığı teknenin sahibiydi.
Akşam gazetesinin de eski sahibi olan Malik Orhan Yolaç için Kadıköy Zühtü Paşa Camii’ndeki törende taziyeleri kızı Merve Harmancı, kardeşi Kayhan Yolaç, torunu Yasemin Altan ve torununun oğlu Can Malik Kiremitçi kabul etti. Cenazeye Malik Orhan Yolaç’ın torunu Yasemin Altan’ın eski eşi şair Tuna Kiremitçi de katıldı. Yolaç’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne en sevdiği gençlik fotoğrafı konuldu.
‘KENDİ ÖLÜM İLANINI KENDİSİ HAZIRLAMIŞTI’
Babasının müthiş bir insan olduğunu, Akşam gazetesinin sahibi olduğu yıllardan tutkuyla söz ettiğini anlatan Merve Harmancı, “Kendi ölüm ilanını 3 yıl önce hazırlamıştı. Bize sadece yayınlamak kaldı” dedi. Yolaç’ın 92 yaşındaki kardeşi Kayhan Yolaç da, “Çok esprili, herkesle dost olan, kibirli olmayan bir insandı. Bir tek bana tavlada yenildiğinde kızardı” diye konuştu.
‘AKŞAM OLDU GELMEDİLER’
Malik Orhan Yolaç, Nâzım Hikmet’i yurtdışına kaçıran teknenin sahibi olmasıyla da tanınıyordu. Yolaç, Refik Erduran’ın kendisinden tekneyi nasıl aldığını şu sözlerle anlatmıştı: “Nâzım Hikmet’in kaçışında ben mesul oldum. Kristof marka teknem vardı askerlik yaptığım senelerde. Hatta onu Ada’ya çeker, kaçamak yapıp geceleri ona atlar, eve gelirdim. 40 milin üstünde sürat yapıyordu. Tekneyi satacaktım. Derken bir karı koca geldi. Efendi insanlar. Fiyatını sordular. ‘Tamam, bize uygun. Yalnız, müsaade eder misiniz? Bir tecrübe edelim’ dediler. ‘Tabii’ dedim, ‘Alın. Akşama getirirsiniz.’ Akşam oldu, bir türlü gelmediler. Nâzım Hikmet’i kaçırmışlar meğer...”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle