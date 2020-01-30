Nazım, Piraye'sine bu evde aşık oldu

Nazım Hikmet konusundaki çalışmalarıyla adından söz ettiren araştırmacı yazar Prof. Dr. Haluk Oral, kendi el yazısıyla evin adresinin yazılı olduğu belgeyi göstererek, ünlü şairin bir dönem bu evde yaşadığını belgeledi. Nâzım Hikmet’in, 1928’de Moskova’dan yurda ikinci dönüşünde tutuklandığını hatırlatan Prof. Oral “1929’da serbest kaldı ve İstanbul’a babası Hikmet Beyin yanına geldi. Süreyya Sineması’nda çalışan babası yürüme mesafesindeki bu evde oturuyordu. Nâzım Hikmet de 3 yıl kadar bu evde yaşadı” dedi.

Nâzım Hikmet’in adına şiirler yazdığı ikinci eşi Piraye ile bu evde yaşarken ilişkisini ilerlettiğini ve aşklarının evlilikle sonuçlandığını anlatan Oral, ”Nâzım Hikmet’in dedesi Mehmet Nâzım Paşa da ömrünün son yıllarını bu evde geçirdi. Babası da öldüğünde bu evde yaşıyordu” dedi.

‘GECE GELEN TELGRAF’ BU EVDE YAZILDI

Nâzım Hikmet’in yeni Türkçe harflerle basılan ilk şiir kitabı “835 Satır”ın Bahariye’deki evde yaşarken çıktığını söyleyen Prof. Oral, ayrıca ünlü şairin “Gece Gelen Telgraf” şirini de o evdeyken yazdığını aktardı. Bugün girişinde bir atölye, kolonlarında da derin çatlaklar bulunan binada, 4 daire bulunuyor. Riskli yapı olarak rapor edilen 3 katlı binada yaşayanlar kentsel dönüşüm konusunda karar alamadı.