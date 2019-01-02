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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özge EĞRİKAR - İSTANBUL
02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Nazar boncuğu davası 6 yıl sürdü: Koska kardeşlerin 20x30’luk hesaplaşması

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Nazar boncuğu davası 6 yıl sürdü: Koska kardeşlerin 20x30’luk hesaplaşması

Ortak kullandıkları ‘Koska’ markasının logosuna nazar boncuğu ekleyen Nevzat Dindar’ın, verdiği karşı ilanla marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetle suçladığı kardeşi Mahir Dindar’a 6 yıl önce açtığı dava, gazetede yayımlanma kararı verilen ilanın ölçüsü belirtilmeyince Yargıtay tarafından bozuldu. Mahkeme yeniden görülen davada, ilanın 20 santime 30 santim olarak yayınlanmasına karar verdi.

YAKLAŞIK 120 yıllık geçmişi olan Koska Helva’nın mirasçıları Mahir Dindar’la, Mümtaz ve Nevzat Dindar kardeşler, 1983 yılında aldıkları kararla ortaklıktan ayrıldı. Markanın ismini birlikte kullanmaya devam eden kardeşlerden Nevzat Dindar, kendi ürünlerinin kardeşi Mahir Dindar’ın ürünleriyle karıştırılmaması için 7 yıl önce gazetelere ilan verip “Koska” markasındaki “o” harfinin ortasına nazar boncuğu yerleştirdiklerini duyurdu. Bunun üzerine Mahir Dindar da gazetelere, “Müşterek Koska markasında böcek, çiçek, boncuk … gibi şekiller yoktur, yanında böyle şekiller bulunan markalar gerçek Koska markası değildir” ilanı vererek, altına da kendi mağazalarını sıraladı.

Nazar boncuğu davası 6 yıl sürdü: Koska kardeşlerin 20x30’luk hesaplaşması

MANEVİ TAZMİNAT

Nevzat Dindar ile sahibi olduğu Merter Helva Sanayi şirketi de, Mahir Dindar’ın bu eylemlerinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 65 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme üç yıl önce davayı kısmen kabul etti. Davacı Nevzat Dindar’ı haklı bulan mahkeme, haksız rekabet nedeniyle Mahir Dindar’ın 15 bin lira manevi tazminat ödemesine ve kararın yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca marka hakkına tecavüz talebini ise reddetti.

Nazar boncuğu davası 6 yıl sürdü: Koska kardeşlerin 20x30’luk hesaplaşması

KARAR BOZULDU

Dava dosyası tarafların itirazı üzerine Yargıtay’a taşındı. Yerel mahkemenin kararını onayan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, hüküm özetinin gazetede hangi boyutlarda yayımlanacağının belirlenmediği için davayı bozdu. Geçtiğimiz günlerde yeniden görülen davada mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararı doğrultusunda kesinleşen hüküm özetinin 20 santime 30 santim çapında bir kez gazetede yayımlanmasına karar verdi.

Nazar boncuğu davası 6 yıl sürdü: Koska kardeşlerin 20x30’luk hesaplaşması

DENİZLİ’DEN İSTANBUL’A KOSKA’NIN HİKÂYESİ

1900’lü yılların başında Denizli’de Hacı Emin Bey’in babasından devralıp geliştirdiği helvacı dükkânına kadar uzanıyor. Ailenin 3. kuşak temsilcisi Adil Dindar’ın, 1931 yılında Beyazıt ile Laleli arasındaki Koska semtinde açtığı dükkanda satılan ürünlerin büyük ilgi görmesiyle ‘‘Koska Helvacısı’’nın bugünkü ismi ortaya çıkıyor. İkisi kız beş çocuğu olan Adil Bey’in üç oğlu, küçük yaşlarından itibaren tek tek dükkânda boy göstererek mesleği öğrenirken, babalarının 1971’de ölümüyle işi devralıyorlar. En küçük kardeş Mahir Dindar’la yollar 1983’te ayrılıyor ve Mümtaz-Nevzat Dindar kardeşler, Koska Helvacısı Merter adıyla, Merter’deki tesisi kuruyorlar. Mahir Dindar da Koska adıyla iş yapmaya devam ediyor.

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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