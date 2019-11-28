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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
28.11.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Nazan'ı öldüren sanığa müebbet hapsi istemi

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Nazan'ı öldüren sanığa müebbet hapsi istemi

Bursa'da cinsel ilişki için anlaştığı Nazan Kırkgöz’ü (30) boş arazide iki kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yusuf Mıcık (55) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Mıcık'ın yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak.

Olay, geçen haziran ayında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Mıcık, Nazan Kırkgöz ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı. Otomobiline aldığı Kırkgöz, Mıcık'a boş bir araziye gitmesini söyledi. İkili boş araziye geldi. Ancak Yusuf Mıcık, kadına boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi. Kırkgöz de yine iddiaya göre, Mıcık'ın otomobilindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz’e ateş açtı. Kırkgöz, karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı.

İhbar üzerine adrese gelen polis, Kırkgöz’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin 5 çocuk babası Yusuf Mıcık olduğunu tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinin girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Yusuf Mıcık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianameyi hazırlayan savcılık, Mıcık hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. İddianamede Mıcık'ın ifadesinde "Yol üzerinde kaldırımda bekleyen Nazan Kırkgöz ile ilişkiye girmek için 100 liraya anlaştık. İlişkiye girmek için beni boş bir arsaya götürdü. Ben de 'burada ilişkiye girmem, burada evler var' dedim. O da bana 'Ben seninle çıktım. Bana hesap sorarlar' diyerek vites kolunun yanında bulunan cep telefonu alıp aşağıya inerek bağırmaya başladı. O sırada panikledim ve belimdeki silahı çıkarıp, iki el ateş ettim. Pişmanım” dediği kaydedildi.

Bursa E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yusuf Mıcık, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

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