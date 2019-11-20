Nazan Moroğlu kimdir?
Nazan Moroğlu hukuk dünyasının tanıdığı isimlerden biri. Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği (IWSA) İstanbul Şubesi’nin 2019 yılı 'Kadınlara Güç Katan Güçlü Lider Ödülü'ne, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu layık görülmüştü. Peki, Nazan Moroğlu kimdir?
1947 yılında doğan Nazan Moroğlu, Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kadın hukuku alanında yüksek lisans yapmış, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Avrupa Birliği Kadın Hukukçular Derneği kurucu üyesi ve Avrupa Kadın Lobisi üyesidir. Halen İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı'dır. Nazan Moroğlu, AGİT, Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliği Komitesi, HABİTAT, Avrasya Kadınlar İşbirliği toplantılarında resmi delegasyonda yer almıştır. Kadın hukuku, Medeni Kanun, Kadın Erkek Eşitliği alanında yazılmış kitapları bulunmaktadır. Av. Nazan Moroğlu evli ve iki çocuk annesidir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde seçimlik "Ulusal ve Uluslararası Hukukuta Kadın Hakları" dersini vermektedir.
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