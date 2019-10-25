"NATO’ya aykırı bir tutum yok"
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Silahlı Kuvvetleri arasında Barış Pınarı harekâtı alanının batısında ve doğusunda ortak devriye yapılması ve gereken mekanizmanın kurulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Edinilen bilgiye göre bu çalışma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de vardıkları mutabakat kapsamında iki ülke askeri makamlarına verdikleri vazife anlayışıyla yapılıyor. Dolayısıyla çalışmanın askeri makamlarca sonuca varma ve hayata geçirilme planıyla yürütüldüğü belirtildi.
TEL RIFAT’TA YAPILMIŞTI
Kaynaklar Türkiye ile Rusya arasında devriye faaliyetinin ilk kez olmayacağını, bunun daha önce Tel Rıfat bölgesinde koordineli şekilde yapıldığını hatırlattı. Suriye sınır hattında bu kez ortak yapılması hedeflenen devriye için, “NATO üyesi bir ülke ilk kez Rusya ile sahada yakın işbirliği yapacak” tanımının maksatlı ve iyi niyetli bir yaklaşım olmadığı belirtildi. ABD’nin de sahada Rusya ile birçok konuda görüşme ve işbirliği yaptığına işaret edilerek, ABD’nin Suriye’den çekilirken bazı üslerini Rusya’ya bırakmasına vurgu yapıldı. Bu çalışmaların Türkiye’nin sınır güvenliği ve terörizmle mücadele anlayışı kapsamında olduğu da vurgulandı. Türk ve Rus askeri makamlarının görüşmelerde devriye mekanizmasının nasıl oluşturulacağı, arazide koordinasyon, irtibatlama, sahada kullanılacak devriye araçları, personel eğitimi, devriye kuleleri, parola ve benzeri gibi birçok teknik konu üzerinde durulduğu öğrenildi.
RUSYA’DAN DA ASKER GELİYOR
Rusya’nın bölgeye asker sevkıyatı sadece Suriye içinden değil Rusya’dan da yapılıyor. Yerel kaynaklar Rusya’dan askeri kargo uçaklarıyla çok sayıda Rus askerinin Kamışlı’ya geldiği bilgisini verdi. Gelen askerler arasında bazı birlik komutanlarının da olduğu belirtildi.
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