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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
25.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"NATO’ya aykırı bir tutum yok"

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"NATO’ya aykırı bir tutum yok"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Silahlı Kuvvetleri arasında Barış Pınarı harekâtı alanının batısında ve doğusunda ortak devriye yapılması ve gereken mekanizmanın kurulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre bu çalışma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de vardıkları mutabakat kapsamında iki ülke askeri makamlarına verdikleri vazife anlayışıyla yapılıyor. Dolayısıyla çalışmanın askeri makamlarca sonuca varma ve hayata geçirilme planıyla yürütüldüğü belirtildi.

TEL RIFAT’TA YAPILMIŞTI

Kaynaklar Türkiye ile Rusya arasında devriye faaliyetinin ilk kez olmayacağını, bunun daha önce Tel Rıfat bölgesinde koordineli şekilde yapıldığını hatırlattı. Suriye sınır hattında bu kez ortak yapılması hedeflenen devriye için, “NATO üyesi bir ülke ilk kez Rusya ile sahada yakın işbirliği yapacak” tanımının maksatlı ve iyi niyetli bir yaklaşım olmadığı belirtildi. ABD’nin de sahada Rusya ile birçok konuda görüşme ve işbirliği yaptığına işaret edilerek, ABD’nin Suriye’den çekilirken bazı üslerini Rusya’ya bırakmasına vurgu yapıldı. Bu çalışmaların Türkiye’nin sınır güvenliği ve terörizmle mücadele anlayışı kapsamında olduğu da vurgulandı. Türk ve Rus askeri makamlarının görüşmelerde devriye mekanizmasının nasıl oluşturulacağı, arazide koordinasyon, irtibatlama, sahada kullanılacak devriye araçları, personel eğitimi, devriye kuleleri, parola ve benzeri gibi birçok teknik konu üzerinde durulduğu öğrenildi.

RUSYA’DAN DA ASKER GELİYOR

Rusya’nın bölgeye asker sevkıyatı sadece Suriye içinden değil Rusya’dan da yapılıyor. Yerel kaynaklar Rusya’dan askeri kargo uçaklarıyla çok sayıda Rus askerinin Kamışlı’ya geldiği bilgisini verdi. Gelen askerler arasında bazı birlik komutanlarının da olduğu belirtildi.

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