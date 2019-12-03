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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
03.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

NATO’nun tam merkezindeyiz

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
NATO’nun tam merkezindeyiz

ASKERİ kaynaklar, Londra’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde “Türkiye’nin NATO güvenlik planlarına rezerv koyduğu” iddialarına yanıt verdi.

Kaynaklar, NATO içerisindeki legal prosedürlerin işlediğine dikkat çektiler. Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planına henüz onay vermeyen Türkiye’nin şantaj yaptığına yönelik ifadelerin kabul edilemeyeceğini dile getiren kaynaklar, şunları vurguladı: “NATO, Türkiye’nin siyasi ve askeri olarak tam veto hakkının olduğu, tam temsil yetkisinin olduğu bir kuruluş ve bunun içerisinde usuller var, prosedürler var. Bu usuller de işletiliyor. ‘Türkiye şantaj yaptı’ gibi bir ifade kabul edilebilir bir ifade değil. NATO’nun çok önemli bir gücüyüz. Kimse Türkiye’nin NATO’ya katkılarını, pozisyonunu ve konumu tartışabilecek bir durumda değildir. Coğrafi olarak güney kanadında yer alıyoruz ama Türkiye, verdiği katkılarla NATO’nun tam merkezindedir.”
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuya ilişkin özetle şunları söyledi: “NATO, üye devletlerin güvenlik endişelerini anlamalı, kabul etmeli ve hem taktiksel hem de operasyonel anlamda buna göre çözümler üretmelidir. Katkılarımızı sürdüreceğiz ancak bununla birlikte endişelerimize yönelik destek de beklemekteyiz.” 

CAYDIRICI BİR İTTİFAK

MİLLİ Savunma Bakanlığı’nda (MSB) düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin bugüne kadar NATO’ya yaptığı katkılara ilişkin detaylı bilgiler verildi. MSB ve Halkla İlişkiler Dairesi Tanıtım Subayı Piyade Albay Olcay Denizer, “Türkiye’nin 18 Şubat 1952 tarihinde üye olduğu NATO, kuruluşundan bugüne, uluslararası güvenlik ve istikrara önemli katkılar sağlamıştır. NATO hâlâ güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır” dedi. NATO’nun kuruluş amaçları ve temel görevlerini sıralayan Denizer, Türkiye’nin NATO savunma planlama, hava, kara, deniz ve siber alanlarda çok çeşitli birçok proje yürüttüğünü vurguladı.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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