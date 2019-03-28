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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
28.03.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

NATO’nun 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

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NATO’nun 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

NATO’ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz’e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

NATO’ya bağlı 3 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek öğle saatlerinde Marmara Denizi’ne açıldı. Savaş gemileri saat 18.00 sıralarında Türk savaş gemisi F 243 TCG Yıldırım firkateyni öncülüğünde peş peşe İstanbul Boğazı’na girdi.

Boğaza ilk olarak Hollanda Kraliyet Donanması’na ait F 805 borda numaralı HNMLS ’Evertsen’ adlı savaş gemisi girdi. Ardından İspanya Donanması’na ait F 81 borda numaralı ’Santa Maria’ adlı güdümlü füze firkateyni giriş yaptı.

138 metre uzunluğunda ve çeşitli füzeler ile donatılmış firkateynden sonra boğaza Kanada Donanması’nın Halifax sınıfı çok amaçlı firkateyni olan FFH 333 borda numaralı HMCS ’Toronto’ adlı gemisi girdi. NATO’ya bağlı 3 savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Savaş gemilerinin güvertelerinde çok sayıda askerin olduğu gözlenirken, savaş gemileri yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz’e açıldı.

Kerç Boğazında Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından NATO ilk kez çok sayıda savaş gemisini aynı andan Karadeniz’e gönderdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (28.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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