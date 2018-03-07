NATO'daki skandalı ortaya çıkaran Ebru Binbaşı terfi ettirildi

Norveç’te geçtiğimiz yıl yapılan NATO’nun ‘Trident Javelin-2017’ tatbikatında inanılmaz bir skandal yaşandı. Tatbikatta, Mustafa Kemal Atatürk düşman liderler arasında gösterilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sahte bir hesapta düşman ile işbirliği içerisinde gösterildi. Türkiye’nin tatbikattan çekilip sert tepki göstermesinin ardından da, NATO yetkilileri üst üste özür diledi. Skandala imza atan Norveç ordusu personeli de görevden alındı. Skandalı ortaya çıkaran kişinin de Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli’deki Cengiz Topel Deniz Hava Üssü Komutanlığını yürüten ve ilk kadın deniz hava komutanı olan Bozkurt ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Karar Gazetesi'nden Kenan Butakın'ın haberine göre, tatbikattaki dikkati ile skandalı ortaya çıkaran Bozkurt terfi ettirildi. Bozkurt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde görev yapmaya başladı. Gösterdiği titizlikle terfi eden Bozkurt’un, bundan sonra karargahta görevine devam edeceği kaydedildi.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN İSİMDİ

Tatbikatta görevli olan Bozkurt, skandalı gördükten sonra ilk olarak askeri teamüller içerisinde kendi kişisel tepkisini gösterdi. Ardından da konuyu, kendisini bu görev için bizzat seçen Deniz Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Cihat Yağcı’ya aktardı. Bu paylaşımdan sonra devletin zirvesi de tatbikattaki skandalla ilgili bilgilendirildi.

FETÖ MAĞDURUYDU

Skandalı ortaya çıkaran subay Deniz Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt’un başarı ve mağduriyet dolu yıllar yaşadığı ifade edildi. Bozkurt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda subay olduğusırada, FETÖ’nün kumpas davalarından İstanbul Casusluk Davası’nda yargılanıp, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan, bu sürede Almanya’da yaşamak zorunda kalan Bozkurt, kumpasın ortaya çıkarılması ve Yargıtay’ın beraat kararından sonra görevine döndü. Başarılı çalışmalarını sürdüren Deniz Binbaşı Bozkurt, CASA uçaklarında Türkiye’nin ilk TATKO subayı olarak da yeraldı. CASA uçaklarında hava ile yerdeki unsurların koordinasyonu gibi önemli bir görevi üstlenen Bozkurt bu konuda uzmanlaştı.

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