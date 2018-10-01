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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
01.10.2018 - 20:55, Son Güncelleme:

NATO karargâhında ‘abi’lik yapmışlar

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NATO karargâhında ‘abi’lik yapmışlar

FETÖ’nün TSK yapılanmasını açığa çıkarmak için sürdürülen ankesör soruşturması kapsamında Siber Savunma Komutanlığı’nda görevdeyken gözaltına alınan yarbay Muhsin C. hakkında iddianame düzenlendi. Muhsin C., ifadesinde ‘sorumlu imamının’ Brüksel’e atandığı dönemde yanına gelerek kendisini başka bir sivil imama devrettiğini anlattı.

MUHABERE Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) ve Siber Savunma Komutanlığı’nda yarbay rütbesinde aktif görevde olan Muhsin C., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü ankesör soruşturması çerçevesinde 10 Eylül’de gözaltına alındı. Muhsin C. hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

SABİT HATLARDAN 28 ARAMA

İddianamede, Muhsin C.’nin 2012-2014 yılları arasında Ankara’daki 8 büfe ve market tarzı işyerlerine kayıtlı sabit hatlardan, sivil mahrem imamlarca 28 defa arandığı belirtildi. Muhsin C.’nin arandığı hatlardan aynı gün başka askerlerin de arandığının tespit edildiği ileri sürüldü. Sivil imamlar Seyit B. ve Osman Ş.’nin farklı sabit hatlardan yarbay Muhsin C.’yi arayarak örgütsel toplantıların yapılacağı yer ve zamanı bildirdiği anlatılan iddianamede, “Şüphelinin örgütsel eylemlerinin çeşitlilik ve devamlılık gösterdiği, böylece üzerine atılı silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olma suçu işlediği anlaşılmıştır” denildi. Muhsin C. ifadesinde şu itiraflarda bulundu:

‘BENİMLE BRÜKSEL’E GELDİ’

2008 yılında ben daimi göreve seçildim. Belçika Brüksel’de bulunan NATO karargâhına tayinim çıktı. 2009 yılında bu göreve başladım. Benden sorumlu Fatih isimli şahıs Ankara’da İhsan isimli bir şahısla tanıştırdı. Belçika Brüksel’e gittiğimde bu İhsan isimli şahıs Brüksel’e geldi. Benimle irtibat kurdu ve beni hatırladığım kadarıyla Toyota veya Honda’da çalışan ve Brüksel’de bulunan evinin kapısında M. Kasap yazan şahısla tanıştırdı. Bu şahsın ismini bilmiyorum. Belçika’da görev yaptığım süre boyunca evinin kapısında M. Kasap yazan bu şahıs benimle ilgilendi.

Bu şahıs benden sorumluydu. Belçika’da kullandığım 0484 535 9xx numaralı cep telefonumu arıyordu ve bu şahsın evinde teke tek görüşüyorduk. Evinde genelde risale okuyup, namaz kılıp Fetullah Gülen’in kasetlerini dinliyorduk, kitaplarını okuyorduk. Ben burada görevli olduğum 3 yıl boyunca bu şekilde bununla görüştüm.”

KOD ADIM: YAVUZ

Muhsin C., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadesinde FETÖ’yle lise yıllarında tanıştığını belirterek şunları anlattı: “Samsun’da Anadolu lisesinde öğrenim görürken 7 yıllık o okulun 4’üncü sınıfında örgüt evine gitmeye başladım. Benden sorumlu olan Akif, bir kod adı seçmemi istedi, ben de ‘Yavuz’ ismini seçtim. Örgüt içerisinde 2016 yılına kadar hep Yavuz ismini kullandım. Katalog evlilik yapmam için bana 2 bayanın fotoğrafı gösterildi hatta bu bayanlarla görüştürüldüm ancak evlilik gerçekleşmedi. 2012-2014 yılları arasında beni sabit hatlardan arayan kişiler o dönemlerde benden sorumlu olan ve kendilerini teşhis ettiğim Orhan kod adlı Osman Ş. ile Şamil kod adlı Seyit B. ve 2012 yılında benden sorumlu olan Adem Ö.’dür.”

 

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