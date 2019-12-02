NATO çantasında 6 kritik konu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi’ne çantasında altı kritik başlıkla gidiyor. Erdoğan, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle de Suriye konulu dörtlü toplantılarda bir araya gelecek.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği Londra’daki NATO Liderler Zirvesi’nde önemli diplomatik temaslarda bulunacak. Yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek zirveye ABD Başkanı Donald Trump da katılıyor. Erdoğan, zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dörtlü toplantıda bir araya gelecek. Erdoğan, dörtlü zirvede Suriye’deki son durumu, ülkedeki siyasi geçiş sürecini, mültecilerin geri dönüşünü, güvenli bölge çalışmalarını, PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadeleyi, NATO’nun yeni tehditlere karşı kendisini nasıl adapte etmesi gerektiğini ve S-400 meselesi gibi altı kritik başlığı gündeme getirecek.
TERÖRE DESTEĞİ KESİN
4 Aralık’ta zirvenin ana oturumunda liderlere seslenecek olan Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD’ye verilen desteğin kesilmesini isteyecek. Londra’da yapacağı görüşmelerde NATO müttefiklerinin Türkiye’yi Suriye sınırında PKK/YPG ile mücadelede yalnız bıraktığı vurgusu yapacak olan Erdoğan, tehdit sona erene kadar terörle mücadeleyi sürdürecekleri mesajını verecek. Görüşmelerde Erdoğan’ın, “Beynini kontrol ettir” diyerek tepki gösterdiği Macron’un “NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiği” sözleri de gündeme gelecek. Ankara’nın NATO’nun Baltıklara ilişkin güvenlik belgesini bloke etmesi de masadaki en kritik başlıklardan birisi olacak.
TÜRKLERLE BULUŞACAK
Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda yarın liderler onuruna verdiği resepsiyona katılacak ve Johnson ile akşam yemeğinde buluşacak.
Erdoğan, NATO toplantısından sonra ise Londra’da Cambridge Merkez Camisi’ni açacak. Ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapılan Cambridge Cami, Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olma özelliğini taşıyor.
‘Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz’
AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nca gerçekleştirilen 50. Danışma Meclisi Toplantısı’na telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Tek beklentimiz şu; sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak fırsat vermememiz gerekiyor. Bizi bölmek isteyenlere de en küçük fırsatı vermeyeceğiz. Bursa olarak bu konuda hazır olduğunuzu biliyorum. Onun için de tüm teşkilatlarımız, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşmak suretiyle kongreden 2023’e çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağınızı biliyorum.” -AA
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