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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.03.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Nasıl oy kullanacağım? Oy verme işlemi nasıl yapılır?

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Nasıl oy kullanacağım? Oy verme işlemi nasıl yapılır?

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken, pek çok vatandaş seçimlerde nasıl oy kullanacaklarını araştırıyor. Konuya dair bilgi almak adına internette sorgulama yapan vatandaşlar, bu hususta YSK'nın açıklamalarını araştırıyor. Peki, nasıl oy kullanacağım? Oy verme işlemi nasıl yapılır?

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala vatandaşlar, 'Nasıl oy kullanacağım?' ve 'Oy verme işlemi nasıl yapılır?' gibi sorularına internetten yanıt arıyor. İşte, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy verecek vatandaşların merakla araştırdığı o soruların yanıtı...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi.

OYLARIN GEÇERSİZ SAYILCAĞI HALLER

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmayan kağıttan imal edilmiş, YSK amblemi, ilçe seçim kurulu mührü, sandık kurulu mührü yer almayan, tamamı yırtılmış, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılacak.

OYLARIN GEÇERSİZ SAYILMAYACAĞI HALLER

Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması, katlanarak zarfa konulması sebebiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan mührün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması, başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok mühür basılması, yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının, sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması ve zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

 

Nasıl oy kullanacağız?Türkiye 2 gün sonra sandık başına gidiyor. 57 milyon seçmen belediye başkanlarını seçecek. Peki vatandaşlar nasıl oy kullanacak, adım adım oy kullanma işlemi nasıl gerçekleşecek? CNN TÜRK Muhabiri Serhat Dal'ın haberi.
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