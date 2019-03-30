Nasıl oy kullanacağım? Oy verme işlemi nasıl yapılır?
Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken, pek çok vatandaş seçimlerde nasıl oy kullanacaklarını araştırıyor. Konuya dair bilgi almak adına internette sorgulama yapan vatandaşlar, bu hususta YSK'nın açıklamalarını araştırıyor. Peki, nasıl oy kullanacağım? Oy verme işlemi nasıl yapılır?
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala vatandaşlar, 'Nasıl oy kullanacağım?' ve 'Oy verme işlemi nasıl yapılır?' gibi sorularına internetten yanıt arıyor. İşte, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy verecek vatandaşların merakla araştırdığı o soruların yanıtı...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi.
OYLARIN GEÇERSİZ SAYILCAĞI HALLER
Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmayan kağıttan imal edilmiş, YSK amblemi, ilçe seçim kurulu mührü, sandık kurulu mührü yer almayan, tamamı yırtılmış, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılacak.
OYLARIN GEÇERSİZ SAYILMAYACAĞI HALLER
Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması, katlanarak zarfa konulması sebebiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan mührün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması, başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok mühür basılması, yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının, sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması ve zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.
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