Nasıl oy kullanacağım? Hangi oylar geçersiz sayılacak?
Her seçim öncesinde olduğu gibi yenilenen İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) seçimi öncesinde de en çok araştırılan konulardan biri de geçerli-geçersiz oy konusu oldu. 23 Haziran İstanbul seçiminde oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, oy kullanırken nelere dikkat etmeli, hangi oylar geçersiz sayılacak?
YSK'nın yenileme kararı aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 31 bin 342 sandıkta oy verme işlemleri başladı. Vatandaşların oy kullanırken dikkat etmesi gereken bazı kriterler var, seçmenler oy kullansa dahi bu kriterlere uyulmaması durumunda oyları geçersiz kılınacak. İşte, vatandaşlık görevini hakkıyla yerine getirmek isteyenler için "nasıl oy kullanacağım?" sorusunun yanıtı
HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?
Seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
OY PUSULASININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAK KANUNLARA AYKIRI
Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay bazı vatandaşların sandık başında kullandığı oyu göstermek ve daha fazla etkileşim almak için pusulanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığını belirterek, bu durumun kanunlara uygun olmadığını hatırlattı.
Unay, sandık başında oy pusulasının resmini çekmenin kanunla yasaklandığını belirterek, "Kanunlara ve kurallara uyalım. Kullandığı oyu sosyal medyada paylaşan kişiye 250 lira idari para cezası kesilir. Yasanın 130'uncu maddesine göre de bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir. Kanun, seçmenin oy verme kabinine cep telefonu ya da herhangi bir görüntü kaydediciyle girmesini yasaklıyor." bilgisini paylaştı.
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