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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

NASA Mars bileti nasıl alınır? MARS 2020 nedir?

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NASA Mars bileti nasıl alınır? MARS 2020 nedir?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2020'deki Mars görevi için ilgi çeken bir proje tasarladı. Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleri ile dahil etmek isteyen NASA, Send Your Name to Mars (İsmini Mars’a Gönder) adlı bir kampanya başlattı. Peki, NASA Mars bileti nasıl alınır? MARS 2020 nedir?

NASA, 2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası başlattı, kampanya ülkemizde de büyük bir ilgi gördü. NASA'nın kampanyasına isteyen herkes katılabiliyor ve katılımcılar NASA tarafından üretilmiş olan dijital bir 'biniş kartı'na sahip oluyor.

Bu kampanya sayesinde hazırlanan web sayfasını ziyaret edenler formu doldurduktan sonra isimleri gidecek uzay aracının içine yerleştirilecek olan çipe yazılacak. Karta sahip olmak isteyenlerin isim, soyisim, posta kodu ve mail adresi bilgilerini vermesi yeterli. Formun doldurulmasından sonra 2020’deki Mars görevi için temsili bir biniş kartı veriliyor.

MARS BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

KAMPANYA EYLÜLE KADAR

İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars'a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. İsim kayıtları 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

MARS 2020 NEDİR?

İngilizceden çevrilmiştir-Mars 2020, NASA'nın Mars Keşif Programı tarafından 17 Temmuz 2020'de başlatılması planlanan ve Mars'taki Jezero kraterinde 18 Şubat 2021'de başlatılan bir Mars rover misyonudur.

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