NASA Mars bileti nasıl alınır? MARS 2020 nedir?
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2020'deki Mars görevi için ilgi çeken bir proje tasarladı. Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleri ile dahil etmek isteyen NASA, Send Your Name to Mars (İsmini Mars’a Gönder) adlı bir kampanya başlattı. Peki, NASA Mars bileti nasıl alınır? MARS 2020 nedir?
NASA, 2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası başlattı, kampanya ülkemizde de büyük bir ilgi gördü. NASA'nın kampanyasına isteyen herkes katılabiliyor ve katılımcılar NASA tarafından üretilmiş olan dijital bir 'biniş kartı'na sahip oluyor.
Bu kampanya sayesinde hazırlanan web sayfasını ziyaret edenler formu doldurduktan sonra isimleri gidecek uzay aracının içine yerleştirilecek olan çipe yazılacak. Karta sahip olmak isteyenlerin isim, soyisim, posta kodu ve mail adresi bilgilerini vermesi yeterli. Formun doldurulmasından sonra 2020’deki Mars görevi için temsili bir biniş kartı veriliyor.
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KAMPANYA EYLÜLE KADAR
İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars'a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. İsim kayıtları 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.
MARS 2020 NEDİR?
İngilizceden çevrilmiştir-Mars 2020, NASA'nın Mars Keşif Programı tarafından 17 Temmuz 2020'de başlatılması planlanan ve Mars'taki Jezero kraterinde 18 Şubat 2021'de başlatılan bir Mars rover misyonudur.
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