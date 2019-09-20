Naruto Koşusu nedir?
Naruto Koşusu, bir çizgi film karakterinden alıntıdır. Japon Anime karakteri olan Naruto'nun karakterine has olarak tanımlanan koşu şekli, gerçek hayatta da uygulanmaya çalışılmaktadır. Peki, Naruto Koşusu nedir ve nasıl olur? İşte, Naruto hakkında merak edilen bazı bilgiler
Naruto koşusu, ellerin arkaya, kafanın ön tarafa uzatılarak yapıldığı koşu şeklidir. Bu koşu şekli ile ninjalara has olarak adlandırılmaktadır.
Naruto, Japon manga sanatçısı Masashi Kishimoto tarafından oluşturulmuş ve sonradan animeye de uyarlanmış bir manga serisidir. Diğer insanlar tarafından kabul görmek isteyen Naruto Uzumaki'nin maceralarını anlatır.
Naruto ilk olarak Japonya'da Shueisha tarafından Shonen Jump dergisinin 1999 yılında çıkardığı 43. basımında yayınlanmıştır. Manganın ilk otuz altı cildi Japonya'da 71 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştır. Naruto mangası 2015 itibarı ile dünya çapında 220 milyonun üzerinde kopya satmıştır.
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