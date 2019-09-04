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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Narsisizm nedir, narsist kimdir?

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Narsisizm nedir, narsist kimdir?

Televizyon izleyicilerinin dizilerde ve programlarda karşılarına çıkan, Narsisizm ve narsist kelimelerinin anlamları merak ediliyor. Peki Narsisizm nedir, narsist kimdir?

Sigmund Freud Narsisizmi ‘Dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel enerji) egoya (ben) yönlendirilmesi’ şeklinde açıklamıştır. Yani libidonun büyük bir depoda toplanır gibi egoda toplanması ve daha sonra nesnelere yönlendirilmesi; fakat kolaylıkla tekrar soyutlanarak egoya yönlenmesi durumudur.

Kişinin kendini sevmesi olarak tanımlanabilen narsisizm, ileri boyutlarda ise bir kişilik bozukluğudur. İnsanın kendini optimal bir boyutta sevmesi, hayatta kalmak için gereklidir ancak narsistik kişilik bozukluğu olanlarda bu durum çok ileri boyuttadır. Narsisizm genellikle özgüvenle karıştırılır ancak ikisi birbirinden farklıdır. Narsisizm; aşağıdakilerden en az beşi (ya da daha çoğu) ile belirli erken erişkinlikte başlayan, değişik bağlamlarda ortaya çıkan bir kişilik örüntüsüdür. Narsist kişilik özellikleri şöyledir:

Büyüklenmecidir yani başarılarını ve yeteneklerini abartır.
Gösterdiği başarılarla orantısız bir biçimde üstün biri olarak görülme beklentisi içindedir.
Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da yüce bir sevgi hayalleri ile aşırı meşguldür.
Özel ve eşi bulunmaz biri olduğuna ancak özel ve üstün kişilerce anlaşılabileceğine ya da ancak onlarla ilişki kurması gerektiğine inanır.
Çok beğenilmek ister. Her şeyi hak ettiği duygusu içerisindedir.
Kendi çıkarı için başkalarını kullanır.
Empati yapamaz. Sıklıkla başkalarını kıskanır ama başkalarının kendisini kıskandığına inanır.
Başkalarına saygısız davranır, kendini beğenmiş davranışlar ya da tutumlar sergiler.

Narsist kişiliğe sahip sevgili nasıl davranır?

Sağlıklı sevgi, bireyin kendini ve başkalarını sevebilmesi ile bunlar arasında denge sağlayabilme yetilerini içerir. Narsisistik özellikleri olan biriyle bu dengenin sağlanması mümkün değildir. İlişkinin ilk başında "mükemmel aşık" tablosu çizerler ve özgüven sanılan duruşları onları daha da cazip hale getirir. Zaten narsisistik kişilerin başkalarına çekici gelen yanları çoktur ve genelde başarılı, iyi bir kariyer sahibi, zeki insanlardır. Bir takım yetenekleri de olabilir. Karşı cinsi etkilemeyi kolayca başarırlar. Dışsal göstergelere önem verdikleri için başkalarının beğenisini ve onayını alacak türde güzel, yetenekli, zeki kişileri seçerler.

Fakat ilişki ilerledikçe hızlıca idealleştirdikleri sevgililerini hızlıca da değersizleştirirler. Sevgililerini sürekli eleştirmeye başlarlar. Onların ne olmasını, nasıl davranması gerektiğini bile belirlemek isterler; dolayısıyla sözel ve psikolojik şiddet uygulayabilirler. Kendileri ve kendi ihtiyaçları çok önemli olduğu için karşı tarafın ihtiyaçlarını görmezden gelirler. Kendi planları ve zaman planlamasına mutlaka uyulmasını isterler. Narsist kişiler kendi bilinç dışı çatışmalarını sevgililerine yansıtırlar. Bu yüzden onlarla huzurlu bir ilişki yaşamak pek mümkün değildir. Terk edildiklerinde ise gerçek bir üzüntü değil kindar bir öfke yaşarlar.

 

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