Narkozun etkisiyle sayıklayınca gerçek ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNarkozun etkisiyle sayıklayınca gerçek ortaya çıktı
GeriGündem Narkozun etkisiyle sayıklayınca gerçek ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
28.03.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Narkozun etkisiyle sayıklayınca gerçek ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Narkozun etkisiyle sayıklayınca gerçek ortaya çıktı

ADANA'da hastane önünde Serhat Aydemir'i öldürüp, kaçtıktan sonra trafik kazası geçiren Abdulkadir S., sahte kimlikle hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisiyle gerçek ismini söyleyince tutuklandı.

Olay 27 Aralık 2017'de Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Aydemir, hastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis yaptığı operasyonlarda cinayete karıştığı ileri sürülen Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O., H.B.D. (17), Orhan S. ile Ali S.'yi gözaltına aldı.

Zanlılar sorgulanıp adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O. ve H.B.D. (17) ilk etapta tutuklanırken, Orhan S. ve Ali S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraklıdı. Zanlılara 6.  Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İlk duruşmada Ferhat O. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Bu arada cinayetin asıl faili olduğu iddia edilen Abdulkadir S.'nin ise yakalanması için karar çıkartıldı.

Katil zanlısı ise Antalya'ya kaçarak, burada sahte kimlikle yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra Abdulkadir S. trafik kazası geçirdi. Zanlı bunun üzerine Antalya'da kendisine bakacak kimse olmadığı için Adana'ya ailesinin yanına geldi.

Adana'da bir hastanede kazadan dolayı ameliyat olmaya giden zanlı, burada sahte kimlikle işlem yaptırdı.

Narkoz alıp ameliyata giren zanlı, ameliyattan sonra narkozun etkisiyle hemşireye gerçek adını söyledi. Ancak hemşire kayıtlarda hastanın isminin değişik olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, zanlının parmak izinden cinayetten aranan Abdulkadir S. olduğunu tespit etti.

Zanlı tedavisinin ardından gözaltına alınıp emniyete getirildi.

Sorgulanan Abdulkadir S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Definecilerin arkadaşları böyle dedi: Gömüyü kaçırdılar

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Fırtına saatte 90 kilometreyi bulabilir!

29 Mart’ta tecavüze uğrayan çocuk için Tarsus Adliyesi’ne

'En büyük yanılmayı onlar yaşayacak'