Narkolog’lar iş başında... Uyuşturucu bağımlılığıyla sosyolojik mücadelede
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu kullanmanın sosyolojik nedenleri ve uyuşturucu bağımlılarının kişilik profillerinin çıkarılması için çalışma başlattı.
Bu amaç doğrultusunda başlatılan “NARKOLOG” projesi kapsamında uyuşturucu suçundan işlem gören 6 bin 143 uyuşturucu bağımlısı-kullanıcısıyla yüz yüze görüşüldü. Görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, uyuşturucuya başlama yaşı, nedenleri ve sosyolojik etkileri ortaya çıkarıldı.
YÜZDE 55.4’Ü AİLESİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞ
Çalışmada uyuşturucuya başlama yaşının ortalama 18 olduğu belirlendi. Kullanıcıların uyuşturucu madde kullanımına başlamadan önce tütün ve alkol kullandığı kaydedilirken, uyuşturucu maddeye başlama nedeni ise yüzde 33’ü merak, yüzde 23’ü arkadaş ısrarı, yüzde 14’ü özenme olduğu ortaya çıktı. Kullanıcıların yüzde 31.4’ü uyuşturucuyu ilk denediği yılda, yüzde 22.7’si 5 yıl sonra düzenli olarak kullanmaya başladığı, bağımlıların uyuşturucu maddeyi arkadaş ve arkadaş çevresinden temin ettiği, yüzde 87’sinin ise torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarından uyuşturucu aldığı kaydedildi. Uyuşturucu bağımlılarının yüzde 28’inin (yüzde 10’u anne-babasının ayrı, yüzde 18’i anne ya da babanın öldüğü) anne ve babasının ayrı yaşadığı belirlenirken, yüzde 55.4’ünün ise ailesinden şiddet gördüğü ortaya çıktı.
ÖLÜMLERDE DÜŞÜŞ VAR
Türkiye’de son 3 yıla bakıldığında uyuşturucu kullanımına bağlı olarak yılda ortalama 800 kişi hayatını kaybediyor. Buna göre 2016’da 920, 2017’de 941, 2018’de ise 588 kişi uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybetti. 2019 yılının ilk 5 ayında ise uyuşturucu madde kullanımına bağlı 49 kişi öldü. Son 3 yılın verileri baz aldığında uyuşturucuya bağlı ölümlerde yüzde 37’lik bir düşüş yaşandığı belirlendi.
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