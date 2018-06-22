’Namuslu bir kadınla evlenmek istiyorum’ dedi, hayatının şokunu yaşadı

Isparta’da yaşayan 84 yaşındaki H.Ö, bir tanıdığının aracılığıyla evlilik için geldiği Antalya’da gelin adayı ve yanındaki iki kişinin 12 bin lirasını alarak kaçtığı iddiasıyla polise başvurdu.

Yaşlı adamın ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri H.Ö.’nün evlenmek istediği E.G. (42) ile yanında bulunan E.B. (60) ve erkek zanlı E.Ş’yi (47) gözaltına aldı.

BAŞKA ŞEHİRLERDE DE VURGUN YAPMIŞLAR



Şüphelilerin, aynı yöntemle Konya’dan Antalya’ya gelen 74 yaşındaki Z.D, 68 yaşındaki A.Ö ve 64 yaşındaki M.K’nin de parasını aldığı belirlendi. Kadınların 4 kişiden başlık parası, altın ve borçları olduğu gibi söylemlerle nakit para aldıkları öne sürüldü.

'8 BİN LİRA BORCUM VAR, ONU ÖDER MİSİN' DEMİŞ



Mağdur H.Ö’nün polise verdiği ifadede, "Bir tanıdık aracılığıyla şüpheli E.Ş. ile tanıştık. Şüpheliye ’Eli ayağı düzgün, namuslu bir kadınla evlenmek istiyorum’ dedim. O da gelin adayı olarak E.G. ile beni tanıştırdı. E.G. bana 8 bin lira borcunun bulunduğunu ve bu parayı yatırması halinde benimle evleneceğini söyledi. Ben de parayı söylediği hesaba yatırdım. Altınları da aldıktan sonra bir daha haber alamadım" dediği öğrenildi.

ERKEK ZANLI CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI



E.Ş.’nin cezaevi firarisi olduğu ve benzer olaylardan 4 aranması olduğu bildirildi. E.Ş. ve kadınların yaşadığı Yeni Mahalle’deki evde yapılan aramada 8 adet cep telefonu ve çeşitli sim kartlar ile 2 bin lira para ele geçirildi.

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