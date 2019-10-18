Namık Kemal Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak! Başvuru şartları neler?
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, üniversite bünyesinde, profesör, doçent ve DR. öğretim üyesi olmak üzere 22 kişi istihdam sağlayacak. Adaylar başvurularını 15 gün içerisinde tamamlayarak şahsen yapacaklar. Peki, Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları neler? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylar.
Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan kapsamında, 22 akademisyen üniversite bünyesinde görevlendirilecek. Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte, başvuru sürecine dair detaylar.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
22 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan başvurular 15 gün süre ile geçerli olacak. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Dr.Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.
Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
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