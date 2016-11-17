Nakşibendi sempozyumuna kamu spotu
RTÜK, İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Baheddin Nakşibendi ve Nakşibendilik Sempozyumu için kamu spotu yayınlanmasına izin verdi.
Üst Kurul gerekçe olarak, “Nakşibendilik sempozyumunun tanıtımının kamuoyunda bir farkındalık oluşturacağı ve yayın kuruluşlarına tavsiye edilmesinde kamu yararı olmasını” gösterdi.
RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İsmet Demirdöğen ise söz konusu uygulamada kamu yararı olmadığı belirterek, “Sistem değişikliğinin temel taşları döşenirken RTÜK’te bu uygulamaya ne yazık ki alet ediliyor. Tarikatlar sistemin içerisinde söz sahibi yapılmaya çalışılıyor. Bildiğim kadarıyla ilk defa böyle bir şey oluyor. Kullanılan ifadeler, devrimlerle kullanılması yasaklanmış ifadelerdir. Demokratik, laik Cumhuriyeti tahrip eden bir gelişmedir bu" dedi.
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