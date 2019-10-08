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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.10.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Nakliyecinin feci ölümü! Oğlu olay yerine gelince şok geçirdi…

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Yarım tonluk cips paketleme makinasının altında feci şekilde can verdi. Üzücü haberi babasının cep telefonunu açan polis memurundan duyan oğlu, olay yerine geldiğinde adeta donakaldı.

Antalya’da kamyonetine yüklemek istediği yarım tonluk cips paketleme makinasının merdivenlerden devrilmesi sonucu altında kalan nakliye şirketi şoförü Ali Göçer (55), feci şekilde can verdi. Üzücü haberi babasının cep telefonuna çıkan polis memurundan duyan oğlu Alper Göçer ise, olay yerine geldiğinde babasının cansız bedenini görünce adeta donakaldı.

Olay bugün 13.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Karşıyaka Mahallesi 1515 sokak üzerindeki kuru pasta imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliyecilikle uğraşan Ali Göçer, satışı yapılan cips paketleme makinesini almak için imalathaneye geldi. İddiaya göre makineyi yük taşıma aracıyla çekmeye başlayan Göçer, merdivenlere geldiği sırada bir anda devrilen makinanın altında kaldı. İş yeri sahibi ile yanındaki bir kişinin yardımıyla Göçer, yaklaşık yarım tonluk makinanın altından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İş yerinin giriş kısmındaki merdivenlerin de zarar gördüğü gözlenirken, olay yeri inceleme ekipleri iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

Nakliyecinin feci ölümü Oğlu olay yerine gelince şok geçirdi…

OĞLU ADETA DONAKALDI

Bu sırada Ali Göçer’in cep telefonunu kamyonetinde bulan bir polis memuru, acı haberi ilk etapta yakınlarıyla paylaşmakta zorlandı. Ardından polisin çağırmasıyla olay yerine gelen Ali Göçer’in oğlu Alper Göçer, babasının cansız bedenini görünce donakaldı. Ayakta durmakta güçlük çeken Alper Göçer, yerde bir müddet oturarak gözyaşı döktü.

Kaza yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Göçer’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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