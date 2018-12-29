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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Doğan ÇİZMECİ/DHA
29.12.2018 - 17:08, Son Güncelleme:

Nakliyeci pompalıyla dehşet saçıp, kaçtı!

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Nakliyeci pompalıyla dehşet saçıp, kaçtı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, oto galerici Hasan Hüseyin Körükçü (34), borç-alacak nedeniyle tartıştığı nakliyeci Süleyman A. (35) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan Süleyman A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Turgutlu'da oto galerici Hasan Hüseyin Körükçü, bugün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Hanımeli Sokak'ta borç-alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan nakliyeci Süleyman A. ile karşılaştı. Otomobillerinden inen Körükçü ile Süleyman A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman A., otomobilindeki pompalı tüfekle Hasan Hüseyin Körükçü'ye peş peşe 4 el ateş edip, kaçtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan Körükçü, yanındaki arkadaşları tarafından kendisine ait 34 SDA 50 plakalı otomobille Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Hasan Hüseyin Körükçü, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Körükçü'nün otomobilinin sol kapısının camlarına da seken saçmalar isabet etti.

Nakliyeci Süleyman A.'nın bir süre önce TIR'ını sattığı Hasan Hüseyin Körükçü'yü, bu alışverişten kalan 15 bin liralık borcunu ödememesi nedeniyle vurduğu ileri sürüldü. Polis, olayın ardından kaçan Süleyman A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Nakliyeci pompalıyla dehşet saçıp, kaçtı

Nakliyeci pompalıyla dehşet saçıp, kaçtı


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