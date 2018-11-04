Nakkaştepe terası millet bahçesi olacak
İSTANBUL’da Üsküdar Nakkaştepe’deki 50 dönümlük askeri arazi ‘Millet Bahçesi’ olarak düzenlendi. Eşsiz boğaz manzaralı, ahşap uçan yolları, macera adası, kamp ve okçuluk alanları, gölet ve piknik alanları ile İstanbul’un yeni gözdesi olmaya aday Nakkaştepe Millet Parkı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
Son rötuşları yapılan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nin kapılarını ilk kez Hürriyet’e açan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, arazinin sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Anadolu Yakası’nın Millet Bahçesi’ni İstanbul’un manzara balkonunda yapıyoruz. Üsküdarlılar ve İstanbulluların bu olağanüstü Boğaz ve İstanbul manzarası eşliğinde çoluk çocuk ailece hoş ve keyifli anlar geçirmesini diliyoruz. Nakkaştepe Millet Bahçesi sadece Üsküdar değil İstanbul’un diğer semtlerinden gelen vatandaşlarımızın da nefes alacağı, kendilerini mutlu hissedecekleri bir mesire alanı olacak. Millet Bahçesi’nde ayrıca mevcut, metruk haldeki spor salonunu yenilemek suretiyle, hiçbir yeni yapılaşmaya gitmeden vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz.
VAKIFLAR’DAN 29 YILLIĞINA KİRALIK
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan bu arazide daha önce askeriye vardı. Askeriye çıkınca hemen Vakıflar’dan 29 yıllığına kiralayıp projelendirdik. Hiç ağaç kesmeden bakımlarını yaptık, temizledik. Kullandığımız malzeme tamamen ahşap. Hiç beton kullanmadık. Bu bir İstanbul projesi. İstanbul’un kalbinde, Boğaz’ın en güzel manzarasında Üsküdarlı hemşehrilerimize, seyir terasımızda muazzam Boğaz manzaralı güzel bir millet bahçesi kazandırıyoruz. 250 adet piknik masamız var. Aynı anda 2 bin 500 kişi buradan istifade edebilir. En güzel Boğaz fotoğraflarını çekebilir.
Üsküdar’ı güzelleştirmek ve yeşil alan miktarını arttırmak adına 46 yeni park yapıp, 65 parkı yeniledik. Hemşerilerimize binlerce meyve fidanı dağıttık. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4.8 metrekareden 9.5 metrekareye çıkarıldı. 2019’daki projelerle bu oranı 10 metrekareye çıkarmayı planlıyoruz.”
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