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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.08.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Nakil sonuçları için gözler e Okul sisteminde - E Okul VBS girişi nasıl yapılır?

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Nakil sonuçları için gözler e Okul sisteminde - E Okul VBS girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenciler, öğretmenler ve veliler için pek çok avantaj sunan uygulaması e Okul sistemi LGS işlemleri nedeniyle büyük ilgi görüyor. Yaz sezonu nedeniyle sisteme daha az erişim sağlayan öğrenciler, LGS’ye bağlı sonuçlar için sık sık VBS girişi yapıyor. Peki, E okul VBS girişi nasıl yapılır?

Liselere 1. Nakil sonuçlarının 5 Ağustos’ta açıklanacağı duyurusuyla birlikte e Okul sistemi de en az okulların açık olduğu dönem kadar ilgi görmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu e-Okul sistemi sayesinde birçok sınava ilişkin sorgulamalar anında ve kolayca yapılıyor.

E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ YAPABİLMEK İÇİN

E-Okul veli bilgilendirme sistemine erişimi için öğrencinin sisteme kayıtlı olması ve birkaç bilginin girişini yapması yeterlidir. T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir.

Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır. Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır.

E OKUL'DAN HANGİ BİLGİLER SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor.

Bu bilgilerin yanı sıra, e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

 

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