Nakil sonuçları için gözler e Okul sisteminde - E Okul VBS girişi nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenciler, öğretmenler ve veliler için pek çok avantaj sunan uygulaması e Okul sistemi LGS işlemleri nedeniyle büyük ilgi görüyor. Yaz sezonu nedeniyle sisteme daha az erişim sağlayan öğrenciler, LGS’ye bağlı sonuçlar için sık sık VBS girişi yapıyor. Peki, E okul VBS girişi nasıl yapılır?
Liselere 1. Nakil sonuçlarının 5 Ağustos’ta açıklanacağı duyurusuyla birlikte e Okul sistemi de en az okulların açık olduğu dönem kadar ilgi görmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu e-Okul sistemi sayesinde birçok sınava ilişkin sorgulamalar anında ve kolayca yapılıyor.
E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ YAPABİLMEK İÇİN
E-Okul veli bilgilendirme sistemine erişimi için öğrencinin sisteme kayıtlı olması ve birkaç bilginin girişini yapması yeterlidir. T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir.
Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.
Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır. Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır.
E OKUL'DAN HANGİ BİLGİLER SORGULANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor.
Bu bilgilerin yanı sıra, e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
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