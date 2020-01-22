Nakil aracı faciasında bir kez daha beraat

İstanbul’daki Metris Cezaevi’nden 11 Eylül 2011’de yola çıkan cezaevi nakil aracı beş günde yedi şehir ve beş ilçe dolaşıp 3 bin 166 kilometre yol kat etti. Nakil aracı 16 Eylül’de Kayseri Pınarbaşı’nda seyir halindeyken motorundaki arıza nedeniyle birden bire tutuştu. Araçta kilitli bölmelerde elleri kelepçeli halde bulunan beş tutuklu yanarak can verdi. Sürücü Cafer Sarı ve araç komutanı İsmail Bostan hakkında taksirle adam öldürmeye sebebiyet iddiasıyla Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nce hazırlanan ilk raporda araçların servis hizmeti bakımından yeterli ve özenli bakım görmediği ifade edildi. Gazi Üniversitesi’nden alınan ikinci ve üçüncü raporlarda ise facianın yakıttan kaynaklandığı savunularak, aracın yakıtını aldığı Elazığ Çayda Çıra Petrol İstasyonu suçlandı. İTÜ’den verilen son raporda ise “Yangının önceden tahmin edilemeyen bir arıza sonucu çıktığı” iddia edildi. Dava 8 Haziran 2015’te bitti ve bütün sanıklara beraat kararı verildi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 7 Kasım 2018’de sürücü Sarı ve komutan Bostan’ın cezalandırılmasını isteyerek, kararı bozdu. Bu kararda, aracın yakıt aldıktan sonra hızının düştüğü, rampa çıkarken zorlandığı, motordan ses geldiği, otomatik kapının açıldığı, arka kısımda oturan erler durumu bildirince aracın durdurulduğu vurgulandı. Sarı’nın arızalı olan otomatik kapının içeriden bağlanması söylediği, erlerin silah askı kayışıyla kapıyı bağladığı ifade edildi. Saat 20.00’den ertesi gün saat 05.30’a kadar yola devam edildiği anlatılarak servise müracaat etmeyen Sarı’nın kusurlu olduğu kaydedildi. Bostan’ın da arıza halinde aracı komutanlığa çekerek savcılığa bildirme görevlerini yerine getirmediği işaret edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dün yeniden görülen davada, ilk kararında direnerek tekrar beraate hükmetti.

Avukat Necdet Edemen, kararı temyiz edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu karar mağdur hakları bakımından hukuki güvence olmadığı anlamına gelir. Yargıtay, ölümün kasta yakın bir ihmalle meydana geldiğini tespit ederek, kararın bozulmasını istemişti. Buna rağmen mahkeme anlaşılmaz şekilde kararında direndi. Şaşkınız, üzgünüz. Adalet bekliyoruz. Kararı temyiz edeceğiz.”

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