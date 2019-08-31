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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Naim Süleymanoğlu’nun kızları: Madalyaları bulunsun

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Naim Süleymanoğlu’nun kızları: Madalyaları bulunsun

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Türkan Öztürk'ten olan kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu efsane sporcunun bazı madalyaların kayıp olduğunu öne sürdü. Naim Süleymanoğlu’nun tereke davasında 13 madalyasının kayıp olduğu iddia edildi.

Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu öne süren Japon Sekai Mori, babalık davasını kazanınca milli haltercinin mirası diğer üç kızıyla birlikte dörde bölünmüştü. Mori, bu kez babasının mirasından pay almak için üç kardeşine ‘terekenin tespiti’ davası açtı.

Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi’nde iki yıldır devam eden davada geçen ay ilginç bir gelişme yaşandı. Yapılan araştırmada Naim Süleymanoğlu’nun Ankara Pursaklar’da 14 ve 12.5 dönümlük iki tarlası, Yenimahalle’de 3 katlı binası, Manisa Demirci’de163 metrekarelik arsası, Antalya Muratpaşa’da bir dairesi ve Büyükçekmece Güzelce’de tripleks bir villası olduğu ortaya çıktı. Kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu da celse öncesi avukatları Aziz Demir aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede Süleymanoğlu’nun kazandığı tüm madalyaların mirasçılara teslimini talep etti. Merhumun 3 olimpiyat madalyasının erkek kardeşinde olduğunu anlatan avukat Aziz Demir, “Diğer Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu’ndan kazandığı 13 madalyanın ise nerede olduğu bilinmemektedir. Kayıp madalya, altın ya da plaketlerin araştırılmasını istiyoruz. Merhumun Büyükçekmece Güzelce’deki konutunda keşif yapılarak terekeye ilişkin aranan madalya ve diğer menkullerin araştırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Duruşmada ifade veren Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da “Bende şu an 3 tane altın olimpiyat madalyası var. 23 Mayıs 2010’da ağabeyim Naim, bana bu madalyaları teslim etti. Madalyalar şu an yapım şirketindedir. Film çekimi devam etmektedir” dedi.

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