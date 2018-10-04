Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNaim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar çıktı
GeriGündem Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Serpil KIRKESER / İstanbul (DHA)
04.10.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar çıktı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin (27) açtığı babalık davası karara bağlandı. Mahkeme davanın kabulune karar verdi. Süleymanoğlu Ailesi'nin Avukatı Aziz Demir de "Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağız" dedi.

 

Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe ile davalı Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Çiğdem Adak hazır bulundu. Saat 11.30'de başlayan duruşma 10 dakika sürdü. Hakim Emine Selda Öcal, celse arasında fethi kabir işleminin tamamlandığını, alınan doku ve kemik örneklerinin incelendiğini, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6 Temmuz 2018 tarihli raporunda yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu'nun davacı Sekai Mori'nin biyolojik babası olabileceği yönünde rapor düzenlediğini, raporunda mahkemeye ulaştığını açıkladı. Sekai Mori'nin avukatı Hülya Aksakal " Rapor iddiamızı doğrulamaktadır. Talebimiz gibi karar verilmesini istiyoruz" dedi.

"DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Davalılar Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun Avukatı Çiğdem Adak ise "Öncelikle bir gün içerisinde düzenlenen raporun gerçeğe uygun olmayacağını düşünüyoruz. Bu yönden yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde davanın reddine karar verilmesi talep ediyoruz" diye konuştu. Hakim, dosya içerisindeki Adli Tıp Kurumu raporunun karar vermeye yeterli ve elverişli görüldüğünü, davalılar avukatının yeninden rapor aldırılması yönündeki talebinin reddine karar verdi.

DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİ

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, Davacı Sekai Mori'nin babasının Naim Süleymanoğlu olduğunun tespitine, bu konuda Nüfus Müdürlüğü'nce gerekli işlemlerin idari olarak yerine getirilmesine de hükmetti.

"KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ"

DHA muharinin telefonla ulaştığı Süleymanoğlu Ailesi'nin Avukatı Aziz Demir de kararı temyiz edeceklerini söyleyerek "Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağız" dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
daha fazla video için



Naim Süleymanoğlunun babalık davasında karar çıktı


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Batman'dan acı haber: 7 asker şehit oldu

4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki terörist öldürüldü

İstanbul'da hareketli dakikalar! Araçla vatandaşların arasına daldı...

'Çocuklarımı Kendimle öbür dünyaya götüreceğim' demiş! Korkunç olayda ceza kesinleşti