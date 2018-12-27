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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
27.12.2018 - 09:05, Son Güncelleme:

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında flaş gelişme

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Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında flaş gelişme

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında mahkeme tarafından Japon Sekai Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna ilişkin verilen karar kesinleşti. Süleymanoğlu ailesinin avukatı Aziz Demir, "Esin ve Sezin Süleymanoğlu, rapor sebebiyle istinaf etmek istemediler, ablalarını kabullendiler" dedi.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ölümünden sonra Japon Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun babası olduğunu iddia ederek 3 Ocak 2018 tarihinde Büyükçekmece 4'üncü Aile Mahkemesi'ne babalık davası açmıştı. Mahkeme, alınan Adli Tıp Raporu’na göre Naim Süleymanoğlu’nun yüzde 99.99 ihtimalle Sekai Mori’nin biyolojik babası olduğunu belirterek davanın kabulüne karar verdi.

Mahkeme gerekçesini açıkladı

Mahkemenin gerekçeli kararında Japonya’da yaşayan Sekai Mori’nin Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu iddiasıyla babalık davası açtığı belirtilerek, “Mahkememizce 4 Temmuz 2018 tarihinde Naim Süleymanoğlu’nun kemik ve doku örneklerinin alınabilmesi için mezarı başında fethi kabir işlemi yapılmış, alınan kemik, diş ve doku örnekleri DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumu tarafından, kemik ve doku örnekleri çalışılan Naim Süleymanoğlu’nun yüzde 99.99 ihtimalle Zekai Mori’nin biyolojik babası olabileceği şeklinde rapor düzenlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Gerekçeli kararda, Naim Süleymanoğlu’nun davacı Sekai Mori'nin yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği yönündeki raporun nazara alınarak davanın kabulüne, davacının babasının Naim Süleymanoğlu olduğunun tespitine, nüfustaki idari işlemlerin Nüfus Müdürlüğü'nce yerine getirilmesine hükmedildiği kaydedildi.

Taraflar istinafa başvurmadı, karar kesinleşti

Mahkemenin kararı taraflara ve avukatlarına tebliğ edildi. Taraflar mahkemenin kararına itiraz etmeyerek istinaf kanun yoluna başvurmadı. Mahkemenin kararı kesinleşti. Süleymanoğlu ailesinin avukatı Aziz Demir, "Esin ve Sezin Süleymanoğlu, Adli Tıp Kurumu Raporu sebebiyle dosyayı istinaf etmek istemediler, ablalarını kabullendiler" dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
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