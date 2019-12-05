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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Naif ne demek? Naif nedir? Naif TDK sözlük anlamı

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Naif ne demek? Naif nedir? Naif TDK sözlük anlamı

Naif kelimesi TDK'nın sözlük anlamı düşünüldüğünde pek çok manayı barındırmaktadır. Cümle içerisinde kullanılması dolayısıyla merak uyandıran ve pek çok kişinin 'Naif nedir?' sorusu ile cevap aradığı bu konu, TDK sözlükleri üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, naif ne demek ve sözlük anlamı nedir? İşte, naif kelimesinin sözlük anlamı hakkında detaylar

Naif kelimesi dilimize Fransız dilinden geçen bir kelime olarak tanımlanabilir. Bu kelimenin pek çok anlamı vardır. Bu anlamlar aşağıdaki gibi olacaktır;

 - Tecrübesiz, saf, deneyimsiz.

 - Acemi bir şekilde yapılan,

 - Güzel sanatların bilhassa resim sahasında kendi kendini yetiştiren sanatçı ya da onun şah eseri,

 - Kendi kendini yetiştiren, doğal plastik sanat yeteneklerine ehil sanatçılar bakımından yaratılmış resim sanatları

 NAİF İLE NAHİF KELİMELERİNİN KARIŞTIRILMASI

Naif kelimesi çoğu zaman nahif kelimesi ile karıştırılmaktadır. Kibar şekilde davranan bir kişiye ne kadar naif denir. Naif kelimesi; tecrübesi olmayan, toy, deneyimsiz anlamlarına gelmektedir. Nahif ise; hassas, ince, kibar manalarını taşır. Yani bir kişiye sıfat şeklinde kibar demek amaçlı nahif kelimesini kullanmak daha doğru olur.

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