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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
01.01.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme

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Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme

SİVAS'ta, yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Nagihan Gümüş'ün (33) cenazesi, memleketi Sakarya'ya gönderildi. Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüphelenilen genç kadının ön otopsisinde, bu yönde bulguya rastlanmadı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya'daki ailesi, arkadaşlarına durumu bildirdi. Eve gelen Gümüş'ün arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan yedek anahtarla kapı açılarak içeriye girildi. Nagihan Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nagihan Gümüş'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARBONMONOKSİT BULGUSUNA RASTLANMADI

Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüphelenilen genç kadının ön otopsisinde bu yönde bulguya rastlanmadı. Gümüş'ün vücudundan alınan örnekler incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nagihan Gümüş'ün kesin ölüm nedeninin bu incelemede ortaya çıkacağı belirtildi. Gümüş'ün cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından hastaneden alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'ya götürüldü.

Genç kadın evinde ölü bulundu
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