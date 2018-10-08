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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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08.10.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Süresiz nafakaya düzenleme geliyor! İşte masadaki formül

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Süresiz nafakaya düzenleme geliyor! İşte masadaki formül

Adalet ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanları, süresiz nafaka uygulamasını masaya yatıracak. Uzmanların da katılacağı toplantıda alternatif formüller hazırlanacak. Boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın, yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün üzerinde duruluyor.

Boşanma sonucu yoksulluğa düşen eşe süresiz nafaka öngören ve nafaka yükümlüsü diğer eşi mağdur eden uygulamaya yönelik eleştiriler hükümeti harekete geçirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10 Ekim’de Ankara’da bir araya gelecek. Yargı, STK ve ilgili kurumların temsilcileriyle akademisyenlerin de katılacağı toplantıda, süresiz nafaka maddesi tartışmaya açılacak. Nafaka mağduriyetlerini giderecek bir ön çalışma olarak değerlendirilen toplantıda, sorunun çözümü için alternatif formüllerin masaya yatırılacağı kaydedildi. Bu çerçevede ‘Nafaka Fonu’nun da tartışılabileceği belirtiliyor.

SÜRE SINIRLAMASI FORMÜLÜ

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın, yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün üzerinde duruluyor.

Ayrıca yoksulluğa düşen tarafın iş edinmesine yönelik ne gibi sosyal tedbirler getirilebileceği de tartışılan konular arasında.

Çalışmanın olgunlaştıktan sonra AK Parti’nin vereceği kanun teklifi TBMM’ye sunulabileceği belirtildi.

100 GÜNLÜK PROGRAMDA DA YER ALIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nafaka ödeme sistemiyle ilgili faaliyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer aldığına dikkat çekti.

 

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