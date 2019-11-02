Nafakada 5 şart
140 boşanma davası üzerinde yapılan araştırma, Türkiye’de nafaka ortalamasının 370 lira olduğunu ortaya koydu. İkinci yargı paketine girmesi beklenen yeni nafaka düzenlemesi ise ‘evli kalma süresi, çocuk olup olmaması, kadının yaşı, geliri ve kusur durumu’ kıstasları getiriyor. Kadın ‘kusurlu’ysa nafaka ödenmeyecek.
KAMUOYUNDA aylardır tartışılan “nafaka” konusunda çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Hükümetin, önümüzdeki haftalarda TBMM’ye sevk etmeyi planladığı ikinci yargı paketinde yer alması beklenen nafaka düzenlemesinin, Türkiye gerçeklerinden yola çıkarak hazırlanması amacıyla çeşitli raporlar hazırlandı. Kadın Dayanışma Vakfı’nın “Yoksulluk Nafakası Araştırması Raporu” da bakanlığa ve ilgililere ulaştırıldı. Raporda ilginç veriler yer aldı. Araştırma, 11 ilde, 1994-2019 tarihleri arasında açılmış 140 boşanma davası üzerinden yapıldı. Yüzde 40’ı şiddetli geçimsizlik üzerinden açılan bu davaların, yüzde 82’sinde kadına yönelik şiddet olduğu saptandı. Nafaka meblağlarının “asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırı” gibi genel ekonomik veriler çerçevesinde ele alındığında, kamuoyunda sanıldığından çok düşük olduğu görüldü.
YÜZDE 50’Sİ ÖDENMİYOR
Hükmedilen nafakanın yüzde 66.4’ünün 0-500 TL, yüzde 10’unun 500-1000 TL arasında, yüzde 2.1’sinin 1000-2000 TL arasında, yüzde 2.2’sinin ise 2000 TL’den yüksek olduğu ortaya çıktı. Nafaka ortalamasının 370 TL olduğu görüldü. Öngörülen nafakanın ise sadece yüzde 20.7’si düzenli ödeniyor. Araştırma, nafaka bağlanan boşanma davalarının yüzde 50.7’sinde hiç nafaka ödemesi yapılmadığını ortaya koydu. Gerekçeler arasında “ödemek istemiyorum” yanıtı, yüzde 40 oranında çıktı.
TARTIŞMALI DÜZENLEME
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve infaz düzenlemelerini içeren ikinci yargı paketinde olması beklenen “nafaka” hükümlerinin, bu gerçekleri yansıtmadığı iddia edildi. Düzenlemede “süreli nafaka” öngörülüyor. Nafakanın belirlenmesinde ise 5 aşama planlanıyor. Buna göre, nafaka, “evli kalma süresi”, “çocuk olup olmaması”, “boşanan kadının yaşı”, “gelir durumu” ve “kusur durumu” dikkate alınarak hesaplanacak. Kadının boşanmadaki kusurunun yüzde 50’nin üzerinde olması durumunda mahkeme, nafaka verilmemesi yönünde karar alabilecek. En çok tartışılan hükmü de bu madde oluşturuyor.
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