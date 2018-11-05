Nafaka ‘olgunlaşıp’ gelecek
Bir süredir kamuoyu oluşturulmaya çalışılan ‘adil nafaka’ konusu, AK Parti’deki görüş ayrılığı nedeniyle seçim sonrasına bırakıldı.
AK Parti’nin daha önceki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında da gündeme gelen bu konu, farklı açılardan değerlendirmeye alındı. Bazı AK Parti kurmayları, nafakayla ilgili sorunun mevcut sistemle çözülebileceğini, hâkimlerin her bir boşanma olayının gereğine göre farklı sürelerde nafaka verebileceğini dile getirdiler. Mahkemelerin kolaycılığa kaçtığını ve içtihatlarla sınırlı hareket ettiğini savunanlar da oldu.
HÂKİM KARAR VERSİN
AK Parti’nin hukukçuları, “Nafaka miktarlarının değiştirilmesi için istenildiğinde yeniden mahkemeye gidiliyor. Bu süreçte hâkim, kadının veya erkeğin ekonomik durumuna bakarak, bunu yeniden değerlendirebilir. Kesebilir, miktarı arttırabilir veya artırmayabilir. Bunun için yeniden bir düzenleme yapmaya gerek yok” diye değerlendirme yaptı.
EVLİLİK SÜRESİ KRİTERİ
Adalet Bakanlığı’nın yaptığı çalıştayda, nafakanın evli kalınan süreyle ilişkilendirilmesi, evli kalınan sürenin yarısı kadar süre nafaka verilmesi, iki yıldan az süren evliliklerde farklı bir uygulamaya gidilmesi gibi öneriler gündeme gelmişti. Ancak böyle bir standartın her evlilik için geçerli olmayacağını dile getirenler oldu.
ERDOĞAN’DAN TALİMAT
Yapılan toplantılarda, sadece nafaka maddesi değil boşanmanın kolaylaştırılması, çifte velayet gibi konuların da ele alınmasını isteyenler oldu. Birbirinden farklı görüşler dile getirilince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konunun olgunlaştırılmadan kamuoyunun önüne getirilmemesini istedi. AK Parti kurmayları, ‘boşanmaya’ ilişkin tüm maddeler üzerinde bütüncül bir çalışma yaptıktan sonra konu yeniden gündeme gelecek.
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