Nafaka için haczedilen köpek sahibine bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ã‡orlu ilÃ§esinde geÃ§en yÄ±l yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren tekstilcinin eski eÅŸinin uzun sÃ¼re nafakasÄ±nÄ± tahsil edemediÄŸi gerekÃ§esiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± icra takibi sonucu, "FÄ±ndÄ±k" adlÄ± kÃ¶pek haczedilip yediemin olarak sahibine bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, tekstil firmasÄ± sahibi Cahit E, 1994 yÄ±lÄ±nda eÅŸi NilÃ¼fer B'den her yÄ±l yÃ¼zde 50 arttÄ±rÄ±lmak ÅŸartÄ±yla bin 300 dolar nafaka verilmesi kararÄ±yla boÅŸandÄ±.Â
BoÅŸanmadan bir yÄ±l sonra Pervin E. ile evlenen iÅŸ adamÄ±, geÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda vefat etti. VefatÄ±n ardÄ±ndan Cahit E'nin Ã§ocuklarÄ± ve eÅŸi, miras paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±.Â
Tekstilcinin eski eÅŸi NilÃ¼fer B. de uzun sÃ¼re nafakasÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle icra yoluna gitti. BaÅŸvuru sonucu NilÃ¼fer B'nin nafakadan kaynaklanan alacaklarÄ±nÄ±n icra yoluyla alÄ±nmasÄ±na hÃ¼kmedildi.Â
Karar Ã¼zerine, Pervin E'nin aracÄ±na icra yoluyla el konulurken, bazÄ± eÅŸyalarÄ± da haczedildi.Â
Pervin E'nin avukatÄ±nÄ±n mahkemeye itirazÄ± Ã¼zerine icra takibini durdurma kararÄ± alÄ±ndÄ±. NilÃ¼fer B'nin avukatÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine ise mahkeme, istinaf mahkemesinin deÄŸerlendirmesi iÃ§in tedbiri kaldÄ±rdÄ±.
Tedbirin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yeniden yapÄ±lan haciz iÅŸleminde Pervin E'nin evinden Ã§amaÅŸÄ±r makinesi, kurutma makinesi, televizyon gibi eÅŸyalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra golden retriever cinsi "FÄ±ndÄ±k" adlÄ± kÃ¶pek de haczedildi. KÃ¶peÄŸin yediemin olarak sahibine bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â
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