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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
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27.02.2019 - 16:38, Son GÃ¼ncelleme:

Nafaka için haczedilen köpek sahibine bÄ±rakÄ±ldÄ±

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Nafaka için haczedilen köpek sahibine bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ã‡orlu ilÃ§esinde geÃ§en yÄ±l yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren tekstilcinin eski eÅŸinin uzun sÃ¼re nafakasÄ±nÄ± tahsil edemediÄŸi gerekÃ§esiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± icra takibi sonucu, "FÄ±ndÄ±k" adlÄ± kÃ¶pek haczedilip yediemin olarak sahibine bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, tekstil firmasÄ± sahibi Cahit E, 1994 yÄ±lÄ±nda eÅŸi NilÃ¼fer B'den her yÄ±l yÃ¼zde 50 arttÄ±rÄ±lmak ÅŸartÄ±yla bin 300 dolar nafaka verilmesi kararÄ±yla boÅŸandÄ±.Â 

BoÅŸanmadan bir yÄ±l sonra Pervin E. ile evlenen iÅŸ adamÄ±, geÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda vefat etti. VefatÄ±n ardÄ±ndan Cahit E'nin Ã§ocuklarÄ± ve eÅŸi, miras paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±.Â 
Tekstilcinin eski eÅŸi NilÃ¼fer B. de uzun sÃ¼re nafakasÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle icra yoluna gitti. BaÅŸvuru sonucu NilÃ¼fer B'nin nafakadan kaynaklanan alacaklarÄ±nÄ±n icra yoluyla alÄ±nmasÄ±na hÃ¼kmedildi.Â 

Karar Ã¼zerine, Pervin E'nin aracÄ±na icra yoluyla el konulurken, bazÄ± eÅŸyalarÄ± da haczedildi.Â 

Pervin E'nin avukatÄ±nÄ±n mahkemeye itirazÄ± Ã¼zerine icra takibini durdurma kararÄ± alÄ±ndÄ±. NilÃ¼fer B'nin avukatÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine ise mahkeme, istinaf mahkemesinin deÄŸerlendirmesi iÃ§in tedbiri kaldÄ±rdÄ±.

Tedbirin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yeniden yapÄ±lan haciz iÅŸleminde Pervin E'nin evinden Ã§amaÅŸÄ±r makinesi, kurutma makinesi, televizyon gibi eÅŸyalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra golden retriever cinsi "FÄ±ndÄ±k" adlÄ± kÃ¶pek de haczedildi. KÃ¶peÄŸin yediemin olarak sahibine bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

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