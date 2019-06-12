Nafaka çıkışı
Hükümet'in nafakaya süre sınırı getiren çalışması sona yaklaşırken, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’dan nafaka çıkışı geldi.
Nafakaya süre konulması önerisi nedeniyle kadın derneklerinin hedefi haline gelen Gençcan kapattığı sosyal medya hesabını dün yanıt vermek için açtı. Gençcan, “Türk Medeni Kanunu’na göre haysiyetsiz hayat süren, nafaka alırken başka bir erkekle gayrimeşru ilişki yaşayan” kadına yoksulluk nafakası ödenemeyeceğini savundu. Gençcan, kanun kaynaklı değerlendirmeleri üzerine yapılan polemiklere de “Pes ya. El insaf, el vicdan. Sizi Allah’a havale ediyorum” dedi. Gençcan’ın nafakaya süre konulması önerisi büyük tartışma yaratmıştı. Gençcan tartışmalara dün sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi:
ÖRNEKLE AKTARDIM
“Türk Medeni Kanunu madde 176 hükmü; ‘Elin adamıyla haysiyetsiz hayat sürersen yoksulluk nafakası alamazsın’ diyor. Ben demiyorum Kanun diyor. Türk Medeni Kanunu madde 176. hükmü ‘Sen elin adamıyla gayrimeşru yaşarsan nafaka parasını senin içki paran yaptırmayız’ diyor. Ben demiyorum Kanun diyor! Bir sosyal medya sitesinde yazmış birisi; Peki Ömer Uğur Gençcan haklı mı? Kadınlar elin adamı ile gayrı meşru ilişki yaşamak ve içki parası yapmak için mi nafaka alıyor? Yanıt: Pes ya. TMK madde 176 hükmüne göre ‘Sen elin adamıyla gayrimeşru yaşarsan nafaka parasını senin içki paran yaptırmayız’ diyen kanun koyucunun iradesini örnekleyerek aktaran Ömer Uğur Gençcan ‘Türkiye’de kadınlar gayrimeşru ilişki yaşamak ve içki parası yapmak için nafaka alıyor” demiş mi oluyor? El insaf el vicdan. Sizi Allah’a havale ediyorum.
Sosyal medyadan tamamen ayrıldım. Bu paylaşımı yapmaya zorunlu kaldım. Susmamız polemiklerden uzak durma gayret ve niyetimizdendir. Söylenecek çok şey vardır ama pek çok ‘hukukçu’ ne söylediğimizi zaten anlamış ve anladığını da ifade etmiştir. Allah’ın sizleri her türlü gıybetten ve haksız suçlamalardan esirgemesini gönülden dilerim.”
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