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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece EMRE  
28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Naci Görür’den uyarılar: 4.6 ve 5.8 büyük depremi öne çekti

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
Naci Görür’den uyarılar: 4.6 ve 5.8 büyük depremi öne çekti

İSTANBUL’da 24 Eylül’de meydana gelen 4.6’lık depremden sonra durumun daha da ciddileştiğini söyleyen Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 5.8’lik depremin ardından Hürriyet’e konuştu:

- “1999-2014 seneleri arasında bütün Marmara araştırmalarının başındaydım. Elimizde Marmara’nın fayları mevcut. Hangi fayın kilitlenmiş yani enerji biriktirmekte olduğunu biliyorduk. O fay da 4.6’lık depremin olduğu yer ile Çekmece Gölleri arasında uzanan 70-75 km’lik faydı. O kol suskundu ve enerji biriktiriyordu. Fayın en batı ucunda olunca deprem sıkıntı yarattı. Deprem küçük bile olsa o fay zaten gerilmekteydi. Oradaki dinamik dengeyi etkileyeceği ve daha fazla bir yük bindireceğini düşündüğüm için ‘Sıkıntılı’ dedim. İki gün sonra 5.8, aynı noktaya yakın ve aynı fayın üzerinde meydana geldi. Bu iki deprem de kırılmasını beklediğimiz fayın üzerinde olduğu için faya ekstra bir yük bindirdi. Onun için ikinci deprem olunca İstanbul’daki sıkıntı daha da arttı.

‘ENERJİYİ BOŞALTTI’ DEMEK YANLIŞ

- ‘Bu iki deprem enerjiyi boşalttı, bundan sonra daha küçük deprem olacak’ lafı yanlış. İki deprem daha fazla gerilmeye sebep oldu. Ve neticesinde fayı kırılmaya zorluyor. Bu kilitli fay kırılırsa eğer beklediğimiz deprem minimum 7.2 büyüklüğündedir. Bu fay 70-75 kilometredir.

SÜRENİN 20 YILI GEÇTİ

Naci Görür’den uyarılar: 4.6 ve 5.8 büyük depremi öne çekti

- 4.6’lık deprem, 5.7’lik depremi olması için zorladı. Bu nedenle endişe ediyoruz. Bu iki deprem beklediğimiz Marmara depremini öne çekti. Çünkü zorluyor. Artık tablo değişti. Beklenen depremin daha önce olma olasılığı ortaya çıktı. Ama deprem ne zaman olacak onu bilemiyoruz. 1999’da verilen periyodun 20 senesi geçti. O periyodun ikinci yarısından zaman alıyoruz. 

- Marmara’da 7’den büyük bütün depremlerin arkasından tsunami olmuştur. Dolayısıyla da bu depremde de tsunami bekliyoruz. Burası bir iç deniz. Okyanuslardaki gibi bir tsunami resmi kimsenin aklına gelmesin. 1999 depreminde de bu oldu. 4 metreye kadar sular yükseldi. 

NERELER GÜVENLİ

- Genelleyerek söylemek gerekirse, kıyılar en sıkıntılı yerler olacaktır, deprem hattına yakın oldukları için. İkinci köprüden doğu-batı yönünde bir çizgi çekin. Onun kuzeyinde kalan alanlar depremi 99 depremini nasıl hissettilerse öyle hissedecekler. Güneyinde kalan alanlar ki bu da İstanbul’un çok büyük kısmı, daha şiddetli hissedecek. Avrupa yakası Anadolu yakasına göre de daha çok hissedecek. 

- Fayda 75 km’lik alan kırıldığında 7.2 şiddetinde bir deprem olur ve 40-50 saniye sürer.”

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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