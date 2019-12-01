Naci Görür’den İBB’ye çalıştay sitemi
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yarın İstanbul Lütfi Kirdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda (İCEC) düzenleyeceği Deprem Çalıştayı tartışmalı başlıyor.
Çalıştaya davet edilmediğini ileri süren deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan İBB’ye sitem etti. İBB Basın Danışmanlığı ise “Tüm bilim insanlarına, kamu ve kuruluşlar ile STK’lara davette bulunduk” açıklaması yaptı. Naci Görür, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Marmara depreminin tartışıldığı bir oturuma çağırmadığınız Naci Görür 1999 deprem öncesinde ve 1999 deprem sonrasında Marmara’da yapılmış tüm araştırmaları koordine etmiş, araştırıcı olarak görev almış, konferanslar düzenlemiş, konferanslara katılmış, bu çalışmalarından dolayı NATO özel ödülü almış, NATO’nun desteği ile ilk deprem araştırmalarını başlatmış, Bilim Akademisi üyesi bir bilim adamıdır. Bu haksızlığa, hoyratlığa itiraz ediyorum. Onların da bu durumu nasıl içlerine sindireceklerini merak ediyorum. Bu durumu hak, hukuk, adalet ve liyakata önem verdiğine inandığım sayın belediye başkanımızın bilmediğini düşünüyorum.”
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